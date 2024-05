Il PSG non organizzerà la cerimonia d’addio per Mbappé: il club non ha apprezzato un suo comportamento

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain non organizzerà una cerimonia d'addio per Kylian Mbappé in occasione dell'ultima partita casalinga dell'attaccante francese dopo l'annuncio dell'addio di qualche giorno fa. Nelle passate settimane, con la decisione già nell'aria, i vertici del club stavano valutando un evento per uno dei calciatori più importanti della storia del club della capitale.

Dopo il video pubblicato da Mbappé, che ha confermato la sua partenza dal PSG dopo sette anni, c'è stata un'inversione di marcia da parte della dirigenza che non ha apprezzato il fatto di non essere stata avvisata dal calciatore per la pubblicazione.

L'attaccante si è astenuto dal commentare il suo futuro in ogni occasione ma poche ore fa ha annunciato che lascerà a parametro zero questa estate, quando scadrà il suo contratto (giugno 2024).

Nessuna cerimonia d'addio per Mbappé: il club non ha gradito

Restano altre tre partite di Ligue One, oltre alla finale di Coppa di Francia contro il Lione il 25 maggio: la sua ultima partita al Parco dei Principi sarà domenica contro il Tolosa ma non ci sarà nessuna cerimonia d'addio.

Per il miglior marcatore del club era inizialmente previsto per un evento speciale da parte del club visti i suoi contributi nel corso degli anni: ai vertici del club, però, non è piaciuto il fatto che fossero a conoscenza dell'annuncio di Mbappe e sono rimasti "molto sorpresi" nel vederlo pubblicato ovunque senza essere stati avvisati.

Il club non ha preparato nessuna celebrazione ufficiale per il 25enne ma solo i festeggiamenti per la vittoria nella Ligue 1: gli ultras e la tifoseria più calda del club, dal canto loro, hanno fatto sapere che faranno la loro parte e onoreranno Mbappé dagli spalti dell'impianto parigino.

"Mbappé è una leggenda del club": parola di Luis Enrique

Tutto sembra pronto per l'approdo di Mbappé al Real Madrid, un trasferimento che sembrava inevitabile da diversi anni e che si è solo spostato nel tempo per la volontà del numero uno del PSG, Nasser Al-Khelaifi, di non rinforzare un rivale sportivo e ‘politico' Florentino Perez.

Luis Enrique ha reso omaggio a Mbappé nell'ultima conferenza stampa e ha speso parole importanti per lui: "Tutto quello che posso dire sono cose meravigliose su Kylian Mbappe come calciatore e persona. Capisco la sua decisione. È qui da sette anni ed è una leggenda del club. Ha dato tutto a questo club, e questo club ha dato tutto anche a lui. Gli auguro tutto il meglio per il futuro. Sono orgoglioso di averlo in questa squadra. Ci ha aiutato ed è un leader, e lo ha fatto con il sorriso sulle labbra".