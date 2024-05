video suggerito

Kylian Mbappé annuncia il suo futuro con un video: “Lascerò il PSG e la Francia per una nuova avventura” Kylian Mbappé ha annunciato il suo futuro con un video pubblicato sui social network: il calciatore francese ha ufficializzato il suo addio al PSG per iniziare una nuova avventura fuori dalla Francia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Kylian Mbappé ha annunciato l'addio al PSG a fine stagione. Alla vigilia del match di Ligue 1 contro il Tolosa, il fenomenale attaccante classe '98 ha ufficializzato la sua decisione in un video pubblicato sui propri profili social e accompagnato da una eloquente didascalia: "Merci PSG". E lo ha fatto prima

Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno vissuto insieme a lui questi sette anni nella formazione parigina (elencando, uno per uno, tutti gli allenatori e i direttori sportivi che si sono avvicendati nel periodo della sua militanza sotto la Tour Eiffel) e i tifosi, e spiegato quanto per lui fosse difficile e complicato fare questo annuncio, il transalpino ha reso ufficiale ciò che da tempo ormai era nell'aria.

"È il mio ultimo anno al Paris Saint Germain, non rinnoverò e l'avventura finirà tra un paio di settimane. Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi" ha difatti detto il 25enne transalpino ufficializzando il suo addio al club parigino a fine stagione (dopo la sfida casalinga contro il Tolosa, infatti il PSG giocherà solo partite in trasferta). "Provo un sacco di emozioni, tanti anni in cui ho avuto l'occasione e l'onore di giocare per il più grande club francese che mi ha permesso di arrivare a questo punto" ha quindi proseguito l'attaccante che dunque dopo sette anni e oltre 250 gol segnati con quella maglia lascerà la società francese da svincolato.

Nessun accenno invece alla sua prossima destinazione anche se nel video con cui si è congedato dal PSG ha confermato che lascerà anche la Francia ("È difficile e non avrei mai pensato che sarebbe stato così difficile annunciare che lascio il mio paese, la Francia, la Ligue 1, un campionato che ho sempre conosciuto. Ma penso che ne avessi bisogno, una nuova sfida dopo sette anni"). Ora dunque non sembrano esserci più dubbi riguardo al fatto che tra qualche settimana, salvo clamorosi colpi di scena, diventerà un nuovo calciatore del Real Madrid di Carlo Ancelotti.