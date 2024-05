video suggerito

L'ultimo sgarbo del PSG a Mbappé: il club "si dimentica" di pagargli bonus e stipendi per 80 milioni Le ultime indiscrezioni danno le tensioni tra Mbappé e il PSG a livelli mai visti. Il club non avrebbe pagato quanto inserito nel contratto, che è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il giocatore non avrebbe percepito un bonus che gli spettava a febbraio e lo stipendio di aprile. La spinosa questione è stata già data in mano agli avvocati.

A cura di Alessio Pediglieri

Il futuro di Kylian Mbappé è già scritto da tempo nero su bianco ed è lontano dal PSG, da Parigi e dalla Francia. Il fuoriclasse 25enne ha legato il proprio destino con il Real Madrid, sua prossima meta professionale, dove ha già comprato casa. Una scelta fatta da tempo, che lo vedrà partire a parametro zero a fine estate e che ha mandato su tutte le furie Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club. Che ha deciso per l'ultimo sgarbo nei confronti del giocatore, non pafandogli un bonus stabilito per febbraio e la mensilità di aprile.

La somma che il PSG deve a Mbappè: 80 milioni di euro

La scelta della società parigina di non ottemperare fino alla sua naturale conclusione, la parte economica del contratto stipulato con Mbappé è stata rivelata da L'Equipe che ha spiegato come i rapporti sempre più tesi tra le parti abbiano raggiunto livelli impensabili. A tal punto che la questione verrà messa in mano ai rispettivi avvocati e si delineerà per vie legali. Il quotidiano francese ha spiegato che all'appello mancano due voci importanti: un bonus e una mensilità. "Il giocatore" racconta L'Equipe "non ha ricevuto ancora il suo stipendio e gli spetta un bonus da febbraio". Il bonus, che doveva essere elargito a febbraio, come da accordi riguardava un "premio fedeltà" mentre il secondo riguarda gli emolumenti di aprile. Il totale? Una somma enorme, di circa 80 milioni di euro complessivi.

PSG-Mbappè, tutti gli attriti stagionali

Sul fronte sportivo, Kylian Mbappè ha onorato al meglio la propria stagione, malgrado tutti sapessero fosse l'ultima con il PSG. Ha contribuito alla vittoria del titolo in Ligue1, alla conquista della Coppa di Francia e al raggiungimento delle semifinali di Champions League. Il tutto coronato da 44 gol in 48 partite complessive. Eppure i rapporti sono via via sempre più degenerati fino al saluto finale del giocatore con la voluta dimenticanza nei confronti del presidente Al Khelaifi e la reazione piccata della società che non ha predisposto alcuna cerimonia d'addio all'oramai ex amato campione. Nel mezzo, le polemiche per le scelte di Luis Enrique che lo ha spesso tolto dal campo, scatenando la rabbia del giocatore che ha legato la mancanza di spazio di fine stagione all'annuncio sul suo futuro.

Il contratto di Mbappé e quanto guadagnerà al Real Madrid

Il contratto tra il PSG e Kylian Mbappé è in scadenza al 30 giugno 2024 e non essendo stato rinnovato, andrà a concludersi liberando il giocatore a parametro zero. Il principale motivo dell'ira del club che si è sentito usato e tradito da una stella cui aveva incentrato il proprio presente e futuro. Dopo il rinnovo concluso nel 2022, ad oggi lo stipendio annuale netto è stato aumentato fino a toccare la vertiginosa cifra di 50 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Marca, l'accordo tra Mbappé e il Real Madrid sarà di 5 anni, per uno stipendio da 26 milioni netti a stagione. Più o meno il doppio di quanto ha percepito Toni Kroos, il giocatore più pagato della rosa di Ancelotti con 25 milioni lordi a stagione e che ha recentemente dato l'addio al club. Ma per Mbappé ci saranno anche dei ricchi bonus legati a prestazioni e risultati oltre al premio al momento della firma stimato attorno ai 130 milioni di euro.