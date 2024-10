video suggerito

La vendetta dall’aldilà del campione di bocce scomparso: eredità di 1 milione allo storico club rivale Bruce Hallman, uno storico anziano giocatore di bocce che ha militato per oltre 15 anni nel Doncaster Bowling Club, ha lasciato nel testamento tutto il proprio patrimonio, dalla cifra enorme di 1 milione, agli storici rivali del Donvale Bowls. Scatenando una contesa legale poi finita nel nulla: “Non possiamo farci nulla, loro si sono presi i soldi e a noi niente…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bruce Hallman uno degli storici giocatori di bocce del Doncaster Bowls Club di Melbourne, deceduto nel 2022, ha causato una querelle legale al momento dell'apertura del testamento in cui ha lasciato l'intero proprio patrimonio di un milione di euro circa, al Donvale Bowls Club, storica società rivale. Il Doncaster Bowls Club non ha ricevuto un centesimo e ha provato a impugnare il lascito per poi rinunciare: "Abbiamo contestare il testamento fino ad un certo punto. Loro han preso i soldi e noi non possiamo più farci nulla".

Il testamento a sorpresa di Bruce Hallman: tutto al club rivale

Senza dir nulla a nessuno, Bruce Hallman qualche mese prima di morire aveva contattato un avvocato per stilare le proprie volontà. Il testamento è astato aperto in questi giorni ed è stato un autentico shock per ciò che vi era scritto: l'intero patrimonio dell'anziano giocatore, dal valore enorme di 1 milione, non andava al suo club dove aveva militato per oltre 15 anni ma alla società eterna rivale. "Abbiamo contestato il testamento fino a un certo punto", ha detto il presidente esecutivo del Doncaster Bowling Club, Trevor Dawson una volta scoperta la cosa. "Ma non aveva senso andare oltre… Per quanto ci riguarda, la questione è chiusa qui: Donvale ha preso i soldi e non possiamo farci niente."

La rabbia per la beffa e la gioia per il lascito milionario

Al Doncaster Bowls Club non si sono ancora spiegati i motivi di una tale vendetta finale nei loro confronti da parte di uno dei tesserati più anziani: "Non c'era alcun tipo di tensione interna" hanno ribadito a chi millantava screzi sulla gestione della società anche se alcuni problemi negli ultimi anni sembrano essere sorti. "Mon ha mai litigato con nessuno dei nostri membri". "Qualcosa di incredibile e di irripetibile" hanno commentato stupefatti al Donvale Bowls Club che in vita Hallman aveva frequentato solo una volta, senza lasciare tracce. "Se qualcuno qui se lo ricorda, lo invitiamo a dircelo… intanto avremo possibilità mai viste: questa somma pazzesca merita una ristrutturazione altrettanto pazzesca"

Perché Hallman ha donato tutto ai nemici storici

La rivalità tra i due Club di Melbourne è storica e caldissima e la decisione di Bruce Hallman ha scioccato la comunità di bocce. Ricostruendo i fatti, alla fine, si è capito il perché principale della scelta in punto di morte. Nessuno screzio particolare: nel 2019 alla casa di cura di Hallman era iniziata una campagna di raccolta adesioni tra i Club per il nuovo anno e un membro del Donvale Bowls Club si era presentato un giorno prima, incontrando proprio Hallman. Che non ha mai "tradito" dal punto di vista sportivo il Doncaster, ma ha voluto compiere l'ultima clamorosa "sbocciata", devolvendo i suoi averi proprio ai rivali.