video suggerito

Mbappé fa un discorso da vero leader prima dell’esordio a Euro2024: “Non lasceremo affondare nessuno” Pochi minuti prima di scendere in campo contro l’Austria Mbappé ha caricato tutta la squadra con un discorso da capitano: “Qualsiasi cosa accada rispondiamo con il gioco” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutta la Francia si aggrappa a Kilyan Mbappé, anche adesso che il suo cammino a Euro2024 è in bilico. La rottura del naso durante la partita d'esordio contro l'Austria è stato un imprevisto che nessuno avrebbe mai calcolato, un ostacolo che potrebbe essere superato grazie all'utilizzo di una mascherina protettiva. Tutti sperano di vederlo in campo il prima possibile, soprattutto in questo torneo dove si è fatto carico di grandi responsabilità: due giorni dopo l'esordio è comparso sui social il discorso con il quale ha caricato i compagni nello spogliatoio pochi minuti prima di scendere in campo.

Il francese si è comportato come un vero capitano, consapevole del fatto che la sua nazionale è tra le favorite. I tifosi hanno voglia di rivincita dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali e tocca anche a lui il compito di guidare tutto il gruppo in questa avventura, oggi più che mai viste le vicende di mercato e il passaggio al Real Madrid che lo ha messo sotto gli occhi di tutto il mondo.

Il discorso da capitano di Mbappé

Prima di scendere in campo contro l'Austria il capitano della Francia ha radunato tutti i suoi compagni all'interno dello spogliatoio. Mentre si muoveva per la stanza, seguito con lo sguardo dal commissario tecnico Didier Deschamps, ha pronunciato poche parole di incoraggiamento per tirare su il morale a tutta la squadra e caricarla prima del momento più importante come mostrato dalla stessa nazionale francese sul suo profilo ufficiale.

Leggi anche I tifosi croati trascinati da un capo ultrà molto particolare: è un arbitro del massimo campionato

La sua testa era già rivolta al campo senza alcuna distrazione: "Andiamo lì, qualunque cosa accada. L'arbitro, il campo, i tifosi… Rispondiamo sempre con il gioco. Abbiamo i giocatori per giocare. Mettiamo la palla a terra, giochiamo, con personalità. Qualunque cosa accada, pressing, non pressing, non è un problema nostro. Abbiamo lavorato sul pressing, soprattutto nel primo quarto d'ora. Divertitevi ragazzi, questi sono bei tempi. Queste sono le partite degli Europei. Non abbiamo paura di niente. Se giochiamo, passeremo".

Il dettaglio sulla difesa

Mbappé non si è fermato a un discorso generico per l'esordio della Francia ma, da vero capitano, non ha trascurato i dettagli assegnando compiti importanti ai giocatori chiave che avrebbero dovuto poi far funzionare tutto il meccanismo in campo. L'ultima parte del suo discorso si è focalizzata sulla difesa, prima di chiudere con un messaggio importante che ha aiutato tutto il gruppo a compattarsi.

Il francese ha scelto Upamecano come riferimento in campo, avvertendo tutti gli altri di ascoltarlo: "Fate attenzione ai calci piazzati, sono dettagli ma sono importanti. Guardate attentamente gli inserimento. Siate reattivi, parlate apertamente. Dayot (Upamecano) è l'uomo fondamentale, è lui che parla. Abbiamo lavorato su di lui in allenamento. È lui quello che ha la voce. È importante, sia in difesa che in attacco, è anche una chiave. Abbiamo visto che hanno giocatori alti, non importa. Devi essere attivo. Non importa cosa succede, livello di gioco, decisioni, non abbandoniamo nessuno. Se un ragazzo è nei guai, lo portiamo con noi. Non lasciamo affondare nessuno. Dobbiamo stare tutti insieme".