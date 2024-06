video suggerito

Mbappé si è rotto il naso dopo una botta tremenda: è completamente deformato per l'impatto Brutto infortunio per Kylian Mbappé in Francia-Austria: nei minuti finali del match il francese si scontra con Danso rimediando lo spostamento del setto e la frattura del naso. Verrà operato e giocherà il resto degli Europei con una maschera protettiva sul volto.

A cura di Alessio Pediglieri

Nel finale di Francia-Austria, Kylian Mbappé è stato protagonista di un violentissimo scontro aereo in cui il campione transalpino ha avuto la peggio rimanendo a lungo a terra prima di venire soccorso. La botta impressionante ha visto l'attaccante di Deschamps colpire con la faccia la spalla di un difensore avversario, con conseguenze devastanti: sangue sul volto e setto nasale spostato. Mbappé non ha potuto altro che uscire dal terreno di gioco poco prima del 90′ tenendosi dolorante il viso, rimediando la probabile frattura del naso come poi dichiarato da Deshamps nel post gara: "Temo proprio di sì". Verrà operato presso l'ospedale universitario di Düsseldorf e giocherà il resto degli Europei con una maschera protettiva.

Un colpo davvero violento che in tempo reale non sembrava così duro e che invece ha costretto Mbappé a rimanere a lungo a terra sul terreno di gioco finché l'arbitro Manzano non è stato richiamato ad ampi gesti dl portiere dell'Austria, Pentz che ha chiesto i soccorsi per il fuoriclasse transalpino. Non appena Mbappé è stato inquadrato da vicino si è capito la gravità del colpo: mani sul volto sanguinante per il naso rotto e deviato dal proprio setto a seguito dell'impatto.

L'infortunio di Mbappé: sbatte il volto sulla spalla di Danso

Poco prima del 90′ su una azione offensiva della Francia, che stava difendendo il vantaggio sull'Austria, Mbappé e Danso saltano per prendere un pallone crossato in area austriaca ma invece di colpire la palla, il francese impatta violentemente sulla clavicola del difensore in modo violentissimo, con il naso. I rallenty mostrano la gravità della botta, con Mbappé che prima resta a terra, poi si siede tenendosi il naso da cui esce copioso sangue.

I soccorsi sono immediati ma è impossibile continuare: il volto del francese è devastato con il naso completamente spostato dal setto naturale, deformato. I tamponi e le prime cure non servono a molto, Mbappé uscirò dal campo sorretto mentre si tiene dolorante il viso. "Probabilmente si è rotto il setto" ha confermato poi uno sconsolato Deshamps.

L'impatto tra Baumgartner e Maignan: il portiere rischia la faccia

In Francia-Austria si è assistito anche ad un'altra serie di infortuni e impatti violenti, in una gara leale ma maschia dove nessuno ha tirato indietro la gamba. Così Griezmann ha dovuto fare i conti con i cartelloni pubblicitari a bordo campo, pressato da un avversario, mentre Maignan si è visto piombare sul viso i tacchetti di Baumgartner, rischiando il peggio: per il portiere del Milan e della Francia, solamente un po' di paura e apprensione, senza alcuna reale conseguenza malgrado il gesto pericolosissimo dell'avversario.