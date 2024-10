video suggerito

Mbappé accusato di recitare in campo dopo che i tifosi hanno notato un dettaglio nell’esultanza Il video dell’esultanza di Mbappé è finito sotto la lente di ingrandimento per la sua strana esultanza: guarda più volte il maxischermo, i tifosi hanno una teoria sul suo comportamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima rimonta con la maglia del Real Madrid è un'esperienza entusiasmante e Kylian Mbappé ne è stato protagonista per la prima volta in Champions League: il 5-2 contro il Borussia Dortmund è la sua prima remontada, vissuta alla grandissima anche se non ha segnato nessun gol. L'emozione è tantissima e l'esultanza è sfrenata, ma c'è un piccolo dettaglio del francese che non è sfuggito agli occhi attenti dei tifosi. Osservando bene le immagini della partita si nota un atteggiamento stano da parte del giocatore nel momento in cui tutta la squadra sta festeggiando per il gol.

Anche Mbappé esulta, pienamente coinvolto e trasportato dall'emozione della rimonta, ma nel giro di pochi secondi alza diverse volte gli occhi verso i maxischermi per osservare qualcosa. Secondo le menti più maliziose ha un solo intento: controllare se in quel momento è inquadrato dalle telecamere, così da potersi lasciar andare a una felicità "costruita", architettata proprio per fare spettacolo.

Mbappé fissa il maxischermo dopo il gol

Il video della sua esultanza è diventato virale, ma non per Mbappé: alle sue spalle c'è Rodrygo, abituato a vivere momenti del genere con la maglia del Real Madrid e divertito dalla reazione del compagno di squadra che stava vivendo la sua prima rimonta, oltretutto in Champions League. Il motivo della diffusione del video è proprio la reazione del brasiliano, ma più volte durante i festeggiamenti il francese è stato pizzicato ad alzare platealmente gli occhi verso l'alto, proprio nella direzione dei maxischermi dello stadio che trasmettono ciò che le telecamere riprendono in tempo reale.

Secondo alcuni tifosi, un po' infastiditi dal suo atteggiamento, Mbappé non starebbe facendo altro che controllare di essere inquadrato in quel momento. Durante l'esultanza la scena si ripete diverse volte, in modo davvero chiaro, e a ogni sguardo verso l'alto segue un gesto: una volta agita le braccia incitando i compagni, l'altra urla qualcosa e si lascia trascinare dal momento. "I giocatori fanno tutto per le telecamere, voleva vedere se veniva inquadrato" è la teoria nata da qualche tifoso che non ha apprezzato il gesto o, quantomeno, non lo ha ritenuto spontaneo per il suo comportamento un po' strano.