video suggerito

Mbangula spiazza tutti in diretta dopo il gol decisivo in Juve-PSV: “Per me oggi è difficile sorridere” Samuel Mbangula si presenta davanti alle telecamere di Sky dopo il decisivo nell’andata dei playoff di Champions tra Juventus e PSV. Il belga spiazza tutti: “Per un giocatore è difficile sorridere quando sa che non ha giocato bene”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

Primo gol in Champions League per una serata che sicuramente farà fatica a dimenticare nella sua vita. Samuel Mbangula è stato l'eroe della serata trionfante vissuta dalla Juventus che ha vinto 2-1 l'andata dei playoff per l'accesso agli ottavi in attesa del match di ritorno contro il PSV che con quel gol ha lasciato ancora aperto ogni discorso qualificazione. Il giovane attaccante belga si è presentato davanti alle telecamere di Sky subito dopo la partita per analizzare la sfida, spiegare le proprie impressioni dopo questa vittoria e giudicare magari anche la sua prestazione.

Ecco, di solito dopo il primo gol in carriera in Champions un giovane di 21 anni sarebbe al settimo cielo e invece Mbangula spiazza tutti in diretta mostrando una maturità fuori dal normale per un ragazzo della sua età. Il belga non riesce ad essere soddisfatto di ciò che è stata la sua partita ma si compiace solo per il risultato importantissimo firmato dalla squadra. "Non sono contento, ho fatto gol, ma oggi non sono entrato bene, posso fare molto meglio e non ci sono scuse" ha spiegato il giocatore che è stato durissimo con se stesso al termine della sfida di Champions.

L'esultanza di Mbangula dopo il gol decisivo realizzato al PSV.

Giovanni Guardalà, giornalista di Sky e inviato per la partita di Torino della Juventus, cerca allora di approfondire un po' quanto detto da Mbangula. Vorrebbe magari fargli vedere il bicchiere mezzo pieno specie per via di quel gol che potrebbe essere fondamentale per la stagione della Juventus. Il belga però è irremovibile. "Un sorriso lo puoi fare però, è il primo gol in Champions – chiede il giornalista che si ritrova a fare i conti di nuovo con l'autocritica di Mbangula -. Lo so, ma è difficile per un giocatore sorridere quando sa che la prestazione non è stata buona".

Mbangula spiega come la qualità della Juve possa fare la differenza

Maturo e anche lucido Mbangula nell'analizzare la partita della Juventus in generale. "Noi sappiamo che quando prendiamo gol dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto prima perché avevamo il controllo della partita, anche dopo il gol – sottolinea l'attaccante belga entrato al secondo tempo al posto di Yildiz -. Con la qualità che abbiamo possiamo ancora fare tanti gol e vincere partite". Mbangula aveva sostituito il turco che è rimasto negli spogliatoi all'intervallo – un po' a sorpresa – lasciando spazio proprio al belga che però è risultato poi decisivo per la Juve.