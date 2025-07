Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne: orari TV, percorso e favoriti

Oggi venerdì 11 luglio 7a tappa del Tour de France con la Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne e il suo finale in salita dopo 194 chilometri. Diretta in chiaro in TV e streaming sui canali Rai.

Tappa importante oggi venerdì 11 luglio, per la tappa che apre al fine settimana, la Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne. Una frazione sotto i 200 chilometri che avrà il traguardo in salira. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai 2 e RaiPlay.

La prima settimana intesa volge alla fine: il Tour de France apre le porte al fine settimana con la frazione numero 7 da Saint-Malo al Mûr-de-Bretagne con 194 km che riserva un finale interessante dove favoriti sono i passisti e i ciclisti forti in salita, magari lontano dalle primissime posizioni.

Tappa: Saint-Malo al Mûr-de-Bretagne

Orario partenza: ore 12:25

Orario arrivo: 16:50

Percorso: cronometro, pianeggiante

Distanza e dislivello: 194 km, dislivello 2.450 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

6ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Saint-Malo al Mûr-de-Bretagne

La Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne è un autentico omaggio al grande Hinault, per i 40 anni dalla sua ultima vittoria al Tour con l'arrivo in salita per corridori potenti tra cui spicca il nome del solito Mathieu Van der Poel che qui già vinse. Conquistò nel 2021 la sua prima vittoria al Tour e la maglia gialla che dedicò a nonno Raymond Poulidor, campione intramontabile. A tenere banco ci sarà la doppia salita sul Mûr-de-Bretagne con un 2 km al 6,9%, e punte che arrivano fino al 15%, in un tracciato che ricalca perfettamente il percorso del 2021.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

Anche per oggi come sempre, la tappa sarà visibile in diretta TV e in streaming senza costi e in chiaro per tutti. Servizio offerto dalla Rai su Rai 2 e su RaiPlay. Dicovery Plus permetterà ai suoi abbonati di seguire la frazione in diretta, ma a pagamento, su Eurosport 1 HD, canale non più visibile sulla piattaforma Sky. Anche su DAZN si può seguire la tappa, in diretta, sempre a pagamento.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Il gruppo si dirigerà verso la Bretagna, dove i corridori avranno ancora l'opportunità di mettersi in mostra con la doppia salita del Mûr-de-Bretagne (2 km al 6,9%, inclusi tratti al 15%), dove si troverà l'arrivo della settima tappa di oggi. Nel 2021, durante l'ultima tappa della Grande Boucle, Mathieu Van der Poel conquistò la vittoria e la maglia gialla, che mantenne per sei giorni, e il tracciato ripercorre proprio quelle strade. Partenza prevista alle 12: 25 e arrivo intorno alle 16:50

I favoriti di oggi alla tappa del Tour

Giornata che sarà adatta a fughe da lontano in Bretagna. Sulla doppia scalata della Côte de Mûr-de-Bretagne, ideale per coloro che ci proveranno alla distanza, si aprirà la battaglia: in caso di mini fuga, l'arrivo sarà aperto a qualsiasi alternativa, risolvendosi nei metri finali per chi avrà ancora gambe, oltre alla calsse.