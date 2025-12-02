Calcio
Maxi Lopez non dimentica: “Mauro Icardi meritava un pugno. C’è una cosa che non gli perdonerò mai”

Maxi Lopez torna sul caso Icardi e Wanda Nara: il tradimento, le accuse sui figli e le ferite mai guarite dopo anni di silenzi.
A cura di Marco Beltrami
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il triangolo Maxi Lopez, Mauro Icardi e Wanda Nara si prese la scena nel calcio italiano e in Sudamerica. Ci sono però delle ferite che non possono rimarginarsi del tutto, con cicatrici che fanno ancora male. È quello che si percepisce ascoltando le ultime dichiarazioni di Maxi Lopez, che a distanza di anni è tornato sulla dolorosa separazione dalla sua ex compagna e dal “tradimento” dell'ex amico Icardi.

Maxi Lopez e il tradimento di Mauro Icardi con Wanda Nara

Il tempo ha un po’ raffreddato le cose, ma quando l’ex di Barcellona, Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino, Udinese, Crotone e Sambenedettese ricorda quel periodo riaffiora il dolore. In un'intervista a SQP infatti López ha ricordato: "Icardi a casa mia? Lo aiutavo, come tanti altri ragazzi argentini. Sono cresciuto così e quindi per me era una cosa normale". Non vuole entrare nei dettagli della fine del rapporto con Wanda, ma non perdonerà mai una cosa a lei e a Maurito: "L'unica cosa che non mi è piaciuta è che hanno messo in mezzo i bambini per farmi del male".

Si può parlare di odio per Icardi, che ha tradito la sua fiducia? No, Maxi López ha un pensiero diverso: "Penso di essere diverso e ci comportiamo in modo diverso". Anche perché per uno scherzo del destino anche l'attuale giocatore del Galatasaray sta vivendo la sua stessa situazione, con la battaglia legale dopo la fine della relazione con Wanda: "Parallelismi? Ci sono molte cose di Mauro che non condivido, e altre sì. Se lei ha un modo di metterti i bambini contro? Certo. Quando non mi lasciavano vedere i bambini però erano entrambi. E io ricevevo chiamate e messaggi da entrambi".

Icardi e la vendetta mancata di Maxi Lopez

La rabbia si è trasformata in amarezza dunque, anche se Maxi López non ha mai avuto intenzione di vendicarsi, anche se forse Icardi lo avrebbe meritato a suo dire: “Non alzerei mai una mano a uno dei miei figli, a una donna, a nessuno. Ce n’è uno però che sì, se la meriterebbe, ma capisci, nemmeno in quel caso l’ho fatto. Se sto parlando di Mauro? Sì, ma non ho mai fatto nulla perché per me era più importante l’esempio che dovevo dare ai miei figli rispetto a qualsiasi litigio con chiunque”.

La sensazione, confermata dall'ex calciatore, è che non tutto sia stato raccontato: "Perché quando io mi stavo separando, lui mi chiamava e metteva i miei figli in mezzo a situazioni in cui, capisci, non dovevano stare. Ci sono molte cose che non ho mai raccontato e che ho preferito lasciare lì".

