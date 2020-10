Mattia Destro è positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del Genoa, Enrico Preziosi in un intervento a Radio Kiss Kiss: "Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l'aria che c'è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano". Con Destro, sale dunque a 16 il numero dei positivi nel Genoa di cui 12 giocatori.

La squadra in questo momento non si sta allenando e l'Asl ha ritenuto opportuno annullare sia gli allenamenti di squadra previsti questa mattina alle 11 che quelli del pomeriggio. Nella giornata odierna, inoltre, proprio in virtù dei tanti contagi registrati nella squadra ligure, la Lega di Serie A ha deciso, nel corso del Consiglio straordinario, che la sfida contro il Torino prevista sabato 3 ottobre alle 18:00, è stata rinviata a data da destinarsi. La Lega ha inoltre reso noto che a partire da oggi entreranno in vigore in Serie A le norme Uefa specifiche per la lotta al contrasto del coronavirus.

Mattia Destro positivo: sale a 16 il numero dei positivi (12 calciatori)

È stato proprio Enrico Preziosi ad annunciare in diretta radio che anche Mattia Destro risulta essere positivo al Coronavirus. Il numero uno del club ligure, ha però specificato come l'attaccante dei rossoblù abbia una carica virale molto bassa ritenendosi comunque molto preoccupato per l'aria che c'è intorno al mondo e non solo nel calcio italiano.

L'attaccante italiano va ad aggiungersi agli altri 11 calciatori positivi nel Genoa per un totale di 12. Con Destro infatti, i contagiati sono: Mattia Perin, Lasse Schone, Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Davide Zappacosta e Valon Behrami.