Marcus Thuram ha detto ai compagni perché rideva col fratello dopo il gol della Juve: li ha convinti

I fratelli Thuram sono stati tra i grandi protagonisti di Juve-Inter. Khephren e Marcus hanno trovato entrambi la via del gol, anche se al termine del match a far discutere non sono state solo le rispettive prestazioni ma anche un episodio particolare. I tifosi nerazzurri non hanno gradito la risata dell’attaccante interista in un conciliabolo con il fratello subito dopo il gol vittoria della Juventus, ovvero il 4-3 di Azdic. Una situazione su cui squadra e staff tecnico hanno chiesto un chiarimento a Marcus Thuram, con la sua versione convincente.

Questo perché non sono stati apprezzati i sorrisi dell’attaccante, costretto a coprirsi anche la bocca con la maglia mentre l’arbitro aspettava il check del VAR sull’azione che ha portato alla decisiva marcatura degli avversari. Una scena immortalata dalle telecamere e che è stata letta come una mancanza di rispetto nei confronti dell’Inter, in un momento difficile con i nerazzurri rimontati in extremis dai rivali.

Cosa si sono detti i fratelli Thuram

Proprio per questo, dopo il match compagni e allenatore gli hanno chiesto il motivo di quelle risate con il fratello e di quella necessità di non far leggere il proprio labiale alle telecamere. Secondo la ricostruzione della Gazzetta, Marcus Thuram avrebbe sussurrato al fratello qualcosa in merito proprio al contatto tra Khephren e Bonny di poco prima. "Dai, dillo all’arbitro che hai fatto fallo!", le parole del centravanti dell’Inter per provare scherzosamente a convincere il fratello a rivelare di avere commesso un’irregolarità che avrebbe poi portato all’annullamento della rete con il VAR.

La versione di Marcus Thuram convince l'Inter

Insomma, niente di irrispettoso ma solo una battuta simpatica nei confronti del consanguineo juventino, sorridente a sua volta. Ci ha pensato poi la squadra arbitrale a risolvere tutto, confermando la rete che ha dato la vittoria alla squadra di Tudor. La spiegazione offerta da Marcus Thuram al gruppo nerazzurro ha convinto tutti e per questo non ci sarà alcun provvedimento nei suoi confronti. Nessun caso, quindi, e tutto tranquillo in vista del prossimo impegno di Champions, con Tikus che sarà regolarmente al suo posto.