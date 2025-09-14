Marcus Thuram fa infuriare i tifosi dell’Inter con la sua reazione al gol vittoria della Juventus

Juventus-Inter nel segno della famiglia Thuram ma anche delle polemiche e dei "troppi" sorrisi. Nello specifico, dopo la gloriosa carriera di papà Lilian, a brillare sotto il cielo di Torino nella pazza serata dell'Allianz Stadium ci hanno pensato Marcus e Khephren. Due fratelli protagonisti indiscussi del derby d'Italia con due gol che hanno fatto impazzire entrambe le tifoserie. L'attaccante dell'Inter era riuscito a mettere in rete di testa il pallone scodellato al centro dell'area di rigore da Dimarco sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una rete che ha permesso il sorpasso momentaneo all'Inter prima del pareggio del centrocampista bianconero di testa.

Nel finale ci ha pensato Adzic a fare la storia e creare anche un certo fastidio ai tifosi. Ma perché? Prima della convalida del gol l'arbitro Colombo era in attesa di capire l'esito del check del VAR per un presunto fallo dello stesso Khephren su Bonny. A quel punto le telecamere di DAZN hanno inquadrato proprio i fratelli Thuram a colloquio. I due si sono parlati badando bene a mettersi la maglia sulla bocca per evitare di rendere chiaro il labiale. Ma in quel momento a Marcus scappa una risata prolungata. Una mimica facciale che non è piaciuta ai tifosi dell'Inter i quali avevano appena subito il quarto gol in rimonta che ha poi sancito la vittoria della Juventus. Khephren ha provato a "coprire" Marcus che di certo non è nuovo a questo genere di cose.

La prolungata risata di Marcus Thuram prima della convalida del gol.

Marcus Thuram è sempre stato un tipo di giocatore capace di stemperare la tensione in questo modo. L'ha fatto in occasione di Napoli-Inter della stagione scorsa quando a McTominay disse l'ormai famosa frase: "Smile, it's beautiful (sorridi è bellissimo ndr)". Un invito a vivere con maggiore serenità quel momento da brividi al Maradona. Nella serata di ieri la risata con il fratello è stata però presa di mira dai tifosi dell'Inter che non hanno gradito il suo atteggiamento in un momento delicato della partita. Marcus però anche lo scorso anno aveva fatto una cosa simile scherzando in campo su suo fratello. Un atteggiamento che si era promesso di non ripetere ieri allo Stadium come da sua stessa ammissione in diretta su DAZN a pochi istanti dal fischio d'inizio:

Thuram ride con la maglietta sulla bocca.

"L'anno scorso era la prima volta che giocavamo contro, questa invece sarà una partita seria". E invece proprio la risata di Marcus durante la chiacchierata con suo fratello ha fatto innervosire i tifosi dell'Inter che hanno puntato il dito proprio sull'atteggiamento di squadra troppo superficiale visto contro la Juve ed evidenziato proprio dal gesto di Marcus. A difesa dell'attaccante dell'Inter c'è stato subito suo fratello Khephren che ha fine partita, parlando di quell'episodio ha detto: "Non ha riso, però ha detto bravo con gli occhi di un grande fratello – spiega -. Non voleva ridere… non ridere… non so come dirlo, mi ha guardato con gli occhi di un grande fratello ed era contento per me". Chivu invece, in conferenza stampa, a precisa domanda, ha spiegato: "Smettiamo di fare polemiche, non fa bene a nessuno".