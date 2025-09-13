La Juventus batte l’Inter 4-3 al termine di una partita pazza: Adzic sorprende Sommer in recupero

Un 4-3 folle: la Juventus batte l'Inter in recupero grazie a un gran gol del giovane Adzic, entrato nel secondo tempo al posto di Locatelli, e vola prima a punteggio pieno a 9 punti in classifica dopo tre giornate. Seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri dopo quella casalinga con l'Udinese: per Chivu il campionato parte in salita.

Tudor manda in panchina entrambi i nuovi arrivati David e Openda, e dà fiducia dal 1′ al caldissimo Vlahovic al centro dell'attacco, con Koopmeiners e Yildiz a supporto. Kalulu e McKennie sono gli esterni a tutta fascia. Chivu schiera ugualmente la difesa a tre, col nuovo arrivato Akanji subito in campo, e sceglie Carlos Augusto a sinistra al posto di Dimarco. A centrocampo c'è lo stesso terzetto inzaghiano: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan.

Juve in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo con Kelly, che infila l'angolino di sinistro sfruttando una sponda di Bremer. Calhanoglu segna l'1-1 alla mezz'ora con un mancino forte e preciso da fuori. La prima frazione si chiude col vantaggio bianconero grazie a Yildiz: il turco fa partire un destro che sorprende Sommer.

Il secondo tempo è non meno ricco di gol: ci pensa ancora l'ispiratissimo Calhanoglu a pareggiare al 65′ sul 2-2 con un bellissimo diagonale destro che infila l'angolino basso.

Passano dieci minuti e Marcus Thuram completa la rimonta dell'Inter, insaccando di testa un calcio d'angolo del neoentrato Dimarco. Il 3-3 è suggellato dall'altro Thuram in campo, ovvero Khephren, che segna anche lui di testa. Finita? Neanche per idea: il 19enne Vasilije Adzic, che Tudor tira fuori dal cilindro al 73′ inserendolo al posto di Locatelli, fa esplodere lo stadio con un gran destro da fuori area sul quale Sommer appare in ritardo.

La Juventus festeggia una vittoria pesantissima, i punti in classifica sono 9 dopo 3 partite, mentre in casa Inter – ferma a 3 punti – ci si deve interrogare su una difesa che prende davvero tanti, troppi gol.