Mancini deluso da Bonucci e dai fischi a Donnarumma: “Sono dispiaciuto” La Nazionale azzurra è stata sconfitta dalla Spagna nella semifinale di Nations League, interrompendo così una striscia di risultati positivi di 37 partite. Grande delusione per il commissario tecnico italiano, che nel post-partita ha bacchettato Bonucci per l’ingenuità dell’espulsione e si è detto dispiaciuto per i fischi a Donnarumma.

A cura di Marco Beltrami

Roberto Mancini non nasconde l'amarezza dopo la sconfitta della sua Italia contro la Spagna nella semifinale di Nations League. La Nazionale è stata battuta 2-1, e ha visto così interrompersi la lunghissima striscia di risultati positivi. Il commissario tecnico ha puntato il dito contro gli episodi, bacchettando Leonardo Bonucci, espulso per una doppia ingenuità. Poca voglia di parlare invece sui fischi da parte dei tifosi milanisti presenti al Meazza contro Donnarumma: Mancini si è detto dispiaciuto.

Se l'Italia non fosse rimasta in inferiorità numerica, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente contro l'ottima Spagna. Mancini a Rai Sport, ha voluto bacchettare Leonardo Bonucci, soprattutto per il primo dei due cartellini gialli, rimediato per una protesta troppo veemente nei confronti dell'arbitro: "Le partite son così a volte gli episodi le condizionano. Primo tempo poteva finire 1-1, anche se loro sono bravi nel palleggio e tecnicamente. È un dispiacere così. Saremmo potuti rimanere in 11, abbiamo commesso un ingenuità peccato. Il secondo fallo? Non l'ho visto, Leo doveva fare attenzione prima quando si è fatto ammonire per proteste".

Nonostante tutto Roberto Mancini ha voluto fare un plauso ai suoi ragazzi soprattutto nel secondo tempo, quando seppur in inferiorità numerica, gli azzurri sono rimasti in partita e hanno accorciato le distanze sull'asse Pellegrini-Chiesa. Un altro motivo di delusione per il commissario tecnico della Nazionale, sono stati i fischi a Donnarumma, da parte dei suoi ex tifosi del Milan presenti allo stadio. Mancini ha risposto in maniera perentoria, senza voler nemmeno commentare una situazione sgradita: "Dispiaciuto per i tifosi a Donnarumma? Sì, sono dispiaciuto".