Luis Figo è ancora un mostro, doppia prodezza meravigliosa: gli avversari si complimentano In un’amichevole tra leggende Luis Figo ha mostrato tutto il suo eccezionale talento, segnando due reti d’autore. Una doppia prodezza da applausi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli anni passano, ma lo smalto sembra essere quello dei tempi migliori. Luis Figo con il pallone tra i piedi continua a regalare spettacolo. Un esempio? Quanto fatto dall'ex campione lusitano, ritiratosi nel 2009, in un'amichevole tra ex stelle del pallone. Talento e colpi di genio per l'ex Pallone d'Oro.

Luis Figo è stato uno dei grandi protagonisti della partita delle leggende che si è tenuta ad Hong Kong. Da una parte la squadra delle Owen All Stars, ovvero gli “amici” dell’ex bomber della nazionale inglese, dall’altra quella delle Scholes Legends ovvero del team capitano dall’ex centrocampista del Manchester United. Scatenato il portoghese ex di Barcellona, Real Madrid e Inter che nonostante le 51 primavere ha dimostrato di essere in ottima forma, con un talento senza tempo.

In particolare Figo si è preso la scena con due gol d'autore, uno più bello dell'altro per la formazione bianconera. Il primo è stato segnato di sinistro dalla distanza con un tiro a giro. Il portoghese ha preso la mira e sfruttando la scarsa opposizione trovata ha piazzato il pallone a giro alla destra del portiere avversario che non si è mosso. I compagni Pires e Gilberto Silva si sono complimentati con il sempreverde Figo che ha ricevuto un buffetto anche dall'avversario McManaman.

La seconda rete è arrivata di destro, al termine di un'azione che è sembrata un marchio di fabbrica per Figo. Iniziativa in corsia per l'esterno offensivo, gioco di gambe su un avversario e poi da posizione defilata pallonetto delizioso a superare morbidamente il portiere della formazione di Owen. Un gol difficilissimo e ancor più bello del primo.

Questa volta nessuno è rimasto indifferente in campo alla sua prodezza. Oltre ai compagni infatti, anche gli avversari si sono complimentati con lui, per una giocata che ha richiamato quelle che lo hanno reso celebre durante la sua fortunatissima esperienza calcistica.