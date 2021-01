Recupero su Venuti, conduzione di palla e dribbling su Amrabat e Milenkovic. Lorenzo Insigne si è lanciato da solo contro la difesa della Fiorentina e dopo essersi reso conto di non avere supporto da parte dei compagni ha temporeggiato, ha gestito il pallone con l'esterno del piede, ha fatto finta di tornare indietro e ha cambiato direzione entrando di nuovo nel campo. Dopo aver evitato il ritorno di Venuti ha visto il taglio di Hirving Lozano sull'altra fascia e con un bellissimo assist lo ha mandato in porta. Tocco sotto misura del messicano e gol del Napoli: 3-0 sulla Viola e gara chiuso.

L'azione in occasione del tris della squadra di Rino Gattuso è un vero capolavoro del capitano azzurro: 16 secondi per trasformare un'azione da difensiva in offensiva. Tutto fatto molto bene da parte del calciatore dei Frattamaggiore, che quando è in giornate come questa diventa davvero imprendibile per la qualità che riesce a porta in campo. "Tutto molto bello" avrebbe detto il grande Bruno Pizzul. L'unica cosa da rivedere è il modo in cui i difensore della Fiorentina hanno affrontato il numero 10 della Nazionale Italiana: troppo passivo per lo spessore dell'avversario che avevano di fronte.

Il numero 24 aveva già trovato il gol alla prima conclusione verso la porta viola e ha realizzato la sua personale doppietta nella ripresa su calcio di rigore ma è la giocata sul terzo gol azzurro che brilla nel lunch match della 18a giornata della Serie A 2020/2021 allo stadio Diego Armando Maradona. Il capitano azzurro ha sfoderato una prova di grandissima qualità e ha trascinato i suoi compagni alla vittoria con le giocate e gli atteggiamenti giusti. Con queste due marcature di oggi Insigne è arrivato a 9 reti in campionato: adesso sono 99 i gol maglia azzurra e Lorenzo è il settimo marcatore all-time del club azzurro, a -4 da Antonio Vojak (103).