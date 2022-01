L’offerta inaspettata a cui il Barcellona non ha saputo dire di no: “Ancora non ci credono” Al Barcellona, secondo la stampa inglese, ancora non credono che il Tottenham possa aver piazzato un’offerta importante per Emerson Royal.

A cura di Marco Beltrami

Tempo di grandi manovre di mercato in casa Barcellona. Dopo l'arrivo di Ferran Torres e la cessione in prestito di Coutinho, i blaugrana non hanno mollato la presa su Alvaro Morata anche perché la Juventus potrebbe essere interessata a Depay. A proposito di trattative e di operazioni, l'obiettivo dei catalani è quello di sfruttare la finestra per eventuali plusvalenze. Situazioni insomma che potrebbero far sorridere le casse del club del presidente Laporta che di certo non sta vivendo un momento particolarmente fortunato.

Ecco allora che quando, come si suol dire "le ciambelle non riescono col buco", bisogna cercare di fare di necessità virtù. A tal proposito emblematico è il caso di un calciatore che dopo una sola stagione ha salutato il Barcellona, non senza troppi rimpianti, e un po' a sorpresa per la società spagnola. Stiamo parlando di Emerson Royal, classe 1999 brasiliano, che i catalani hanno prelevato nel 2019 in sinergia con il Betis. Nella scorsa estate il laterale ha avuto la chance di mettersi in mostra alla corte di Koeman collezionando 3 sole presenze. Alla fine però ecco la cessione a titolo definitivo al Tottenham, proprio sul gong della finestra di mercato estiva.

Il Barcellona per lui ha investito complessivamente, considerando anche la somma versata da parte del Betis Siviglia, circa 15 milioni di euro. Ecco allora che è stato difficile dire di no di fronte all'offerta del Tottenham. Gli Spurs per lui hanno messo sul piatto poco meno di 30 milioni, lasciandogli il posto lasciato libero da Serge Aurier, che da svincolato è approdato al Villarreal. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, fonti vicine all'ambiente Barcellona hanno rivelato che in casa blaugrana, ancora non riescono a credere che il Tottenham abbia offerto 30 milioni di euro per Emerson Royal.

Il brasiliano però ora può prendersi una rivincita visto che il Barcellona deve fare i conti con una lacuna proprio nella corsia difensiva destra. Con Dest in uscita e Dani Alves non giovanissimo e l'infortunio di Sergi Roberto, la situazione non è delle più semplici e quindi probabilmente ai culé toccherà ricorrere al mercato. Nel frattempo Emerson Royal si è inserito bene al Tottenham e a quanto pare è gradito anche ad Antonio Conte, che ha insistito su di lui con continuità.