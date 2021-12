Il Barcellona ufficializza Ferran Torres ma la vera sorpresa è la clausola rescissoria Il Barcellona ha ufficializzato l’acquisto di Ferran Torres dal Manchester City. Resa nota anche la clausola rescissoria inserita nel contratto dello spagnolo.

A cura di Marco Beltrami

Ferran Torres è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. Tutto è andato dunque per il meglio nella trattativa tra i blaugrana e il Manchester City con il duttile attaccante classe 2000 che, dopo le visite mediche, ha firmato il contratto che lo lega al suo nuovo club. I catalani dunque iniziato a rimodellare la rosa, con la speranza di poter mettere a disposizione di mister Xavi una squadra nuovamente competitiva. Per sostenere l'importante peso dell'operazione Torres, e le altre che probabilmente arriveranno, però bisognerà anche far quadrare i conti attraverso le cessioni.

Ferran Torres al Barcellona, le cifre e la clausola rescissoria eccezionale

Per prelevare il nazionale spagnolo dal City, il Barcellona dovrà versare seppur dilazionati in più stagioni 55 milioni di euro, più 10 di bonus legati ai risultati e alle prestazioni. Questi i dettagli del trasferimento di Torres alla corte di Xavi, per un contratto dalla durata molto lunga, fino al 30 giugno 2027. Nel comunicato ufficiale di presentazione del neoacquisto, il club del presidente Laporta ha voluto sottolineare un'altra cifra, assolutamente fuori portata per tutti. Si tratta della clausola rescissoria di Ferran Torres al Barcellona: chi vorrà provare ad acquistare l'ex Valencia dovrà mettere sul piatto addirittura 1000 milioni di euro. Una somma che già in tempi normali, e non condizionati dall'emergenza Covid, sarebbe proibitiva per tutti.

Come ha fatto il Barcellona ad acquistare Torres

Con l'arrivo di Ferran Torres al Barcellona (sarà presentato alla stampa lunedì 3 gennaio, in via telematica), il Barcellona dunque ha aperto le danze del suo mercato. In attesa di capire se arriverà anche Cavani o meno per rinforzare il reparto offensivo, ora bisognerà inevitabilmente procedere alle cessioni come annunciato pochi giorni fa dal direttore sportivo Mateu Alemany. D'altronde è indispensabile rientrare anche nei parametri del Fair Play Finanziario, anche attraverso le partenze dei profili non congeniali al nuovo mister.

Le cessioni del Barcellona alle porte per poter fare mercato

In tal senso la politica del Barcellona confermata anche dalle modalità dell'annuncio di Torres ("Giocatore per il presente e per il futuro"), è quella di puntare sui giovani e sull'esperienza dei senatori, che tra l'altro conoscono bene l'ambiente. A tal proposito i nomi destinati all'addio sono quelli dei soliti noti, ovvero Umtiti, De Jong, Coutinho, ma anche Dest che non sembra molto gradito a Xavi. Il tutto con la speranza di poter incassare il più possibile, impresa tutt'altro che semplice.