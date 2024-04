video suggerito

Inigo Martinez esasperato dal tifoso, scende dalla macchina e lo affronta: "Non fare il figo" Esasperato da alcuni giovani tifosi che lo insultavano appena fuori dal centro d'allenamento del Barcellona, il difensore Inigo Martinez è sceso dalla macchina per affrontarli in un brusco faccia a faccia con toni minacciosi. Una scena che è stata immortalata in un video divenuto virale sui social.

A cura di Michele Mazzeo

Alta tensione fuori dal centro sportivo del Barcellona dopo l'allenamento. Esasperato da alcuni giovani tifosi che lo insultavano provocandolo alla ricerca di una reazione che gli avrebbe permesso di avere un video con cui accumulare mi piace sui social network, il difensore Inigo Martinez questa volta non si è trattenuto ed è sceso dalla sua macchina per affrontarli a muso duro.

"È l'ultima volta che mi chiami stupido, mi hai sentito? È l'ultima volta che mi chiami stupido. È l'ultima volta che mi insulti. E lo stesso vale per il tuo amico. Ti sto avvisando. Non fare il figo" ha infatti sbottato il 32enne blaugrana avvicinandosi minacciosamente ad uno dei tifosi. Una scena che, immortalata in video da un altro dei ragazzi appostati davanti al cancello d'ingresso della Ciudad Deportiva, è diventata inevitabilmente virale.

Una scena che ha diviso l'opinione pubblica: da un lato c'è infatti chi ha criticato il calciatore per il tono minaccioso con cui si è rivolto al giovanissimo ragazzo, dall'altro chi invece ha compreso l'esasperazione del difensore dei catalani che ogni giorno si ritrova a dover fare i conti con questi pseudo-tifosi che lo insultano alla ricerca di un momento di notorietà. Già, perché quest'ultima è una situazione che si verifica spesso davanti ai cancelli del centro sportivo.

Sono tante le persone che ogni giorno si appostano davanti al centro di allenamento del Barcellona alla ricerca di un video che diventi virale sui social e i giocatori del club hanno già più volte denunciato di aver ricevuto insulti da quest'ultimi. All'inizio di questa stagione era stato l'ex Inter e Juve Joao Cancelo a mettere in evidenza questo problema rivelando che tali episodi non si verificano soltanto dopo gli allenamenti ma anche quando cercano di vivere normalmente la propria vita insieme alle loro famiglie: "Non sono tifosi. Sono ragazzi di 20 anni che ci provocano continuamente alla ricerca di una reazione che li faccia diventare famosi sui social. Sono lì tutti i giorni, sia davanti la porta del centro sportivo che quando vado con mia figlia al parco o mentre sono a cena con la mia compagna" aveva infatti spiegato il portoghese riferendosi a quegli stessi ragazzi affrontati a muso duro da Inigo Martinez.