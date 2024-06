video suggerito

Gil Manzano via dagli Europei dopo aver arbitrato solo una partita: scoppiano le polemiche in Spagna La UEFA ha deciso di fare a meno di Gil Manzano per la fase a eliminazione diretta degli Europei: la decisione ha scatenato le polemiche in Spagna dove i tifosi sono scontenti della classe arbitrale.

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Gil Manzano agli Europei è durata il tempo di una partita che ha lasciato strascichi molto importanti sulla sua carriera. L'arbitro spagnolo è stato rispedito a casa dopo l'arbitraggio di Austria-Francia che ha creato enormi polemiche per una lettura errata che ha consegnato poi la vittoria nelle mani della nazionale di Deschamps.

In realtà anche i francesi si erano lamentati fortemente per l'arbitraggio che non era piaciuto a nessuna delle due squadre. Quella resterà l'unica partita arbitrata dallo spagnolo in questi Europei, dato che la UEFA ha deciso di rimandarlo a casa e di non contare su di lui per la fase a eliminazione diretta del torneo.

Gil Manzano a casa dopo una sola partita

Con il numero di partite drasticamente calato la UEFA ha sfoltito il suo parco arbitri, contando soltanto sui migliori dagli ottavi di finali in poi. Sotto la mannaia è finito proprio Gil Manzano che, secondo quanto riportato da Relevo, sarebbe stato penalizzato anche per il pessimo arbitraggio della sfida tra Austria e Francia.

In particolare sotto la lente d'ingrandimento è finito un episodio accaduto poco prima del gol: al 35′ ha assegnato un rinvio alla Francia che in realtà sarebbe stato un calcio d'angolo per l'Austria da regolamento. Sul lancio lungo di Maignan si è sviluppata proprio l'azione che ha poi portato all'autogol di Wober e alla vittoria dei francesi.

Polemiche in Spagna

Resterà quella l'unica partita arbitrata da Gil Manzano agli Europei, prima di essere stato rispedito a casa. In realtà la sua esclusione in Spagna ha sollevato un mare di polemiche attorno all'inadeguatezza della classe arbitrale: nell'ultimo campionato i tifosi sono insorti contro alcune decisione prese con l'ausilio del VAR e la notizia dell'arbitro di ritorno dalla Germania non fa altro che alimentare il malcontento.

La decisione della UEFA sembrerebbe quindi dar ragione a larga parte del tifo che si è lamentato nell'ultimo anno. Non è stata specificata la motivazione, ma di sicuro la pessima prestazione nella partita d'esordio ha avuto il suo peso sulle valutazioni.