video suggerito

La reazione contro Djokovic dei tifosi a Wimbledon mette Musetti in imbarazzo: non sa cosa fare Lorenzo Musetti imbarazzato dal pubblico di Wimbledon che dopo la vittoria su Fritz si è fatto sentire quando è stato citato il nome di Djokovic, prossimo avversario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

89 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Musetti ritroverà Novak Djokovic da avversario in semifinale a Wimbledon. Venerdì 12 luglio il centrale dell'All England Club sarà il teatro della partita numero 7 tra i due. Il clima è già caldo a giudicare da quanto accaduto durante l'intervista al tennista italiano dopo il successo su Fritz. I tifosi presenti sul campo numero 1, al nome del serbo si sono lasciati andare.

Musetti contro Djokovic, la reazione del pubblico di Wimbledon

Quando l'intervistatore in campo ha stuzzicato Musetti sul prossimo confronto con Nole, ecco che dal pubblico si sono alzati anche dei "buuu". Una situazione figlia di quanto accaduto nell'ultimo match disputato da Djokovic prima del ritiro di De Minaur. Contro Rune infatti, è diventato a dir poco popolare lo sfogo del campione serbo contro i tifosi rei di aver tifato per il danese fischiando lui.

L'imbarazzo di Musetti di fronte al disappunto dei tifosi per Djokovic

Di fronte all'atteggiamento del pubblico Musetti è sembrato un po' imbarazzato e infatti dopo qualche secondo di impasse è andato avanti. Spendendo anche parole di stima nei confronti del giocatore che lo ha già battuto 5 volte in carriera: "Probabilmente conosce meglio di me la superficie e lo stadio. Scherzi a parte è una leggenda ovunque… ma qui a Wimbledon negli ultimi anni ha realizzato qualcosa di veramente impensabile per chiunque. Ho avuto la possibilità di giocare contro di lui tante volte".

Leggi anche Sinner spiega agli italiani la cosa più difficile: cosa non deve succedere dopo una sua sconfitta

E chissà che questa non sia la volta buona per collezionare la seconda vittoria contro Djokovic. Sicuramente Lorenzo è ambizioso: "Ci conosciamo bene. Sono sempre state grandi battaglie. Me ne aspetto un'altra. Penso che sarà una delle sfide più difficili. Ma sono un ragazzo ambizioso e mi piaceva mettermi alla prova. Farò del mio meglio. Metterò il mio impegno al 100%. Vediamo cosa succederà”