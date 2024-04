video suggerito

Il Liverpool ha trovato il successore di Klopp: c’è l’accordo, i bookmakers sospendono le scommesse Accordo tra Liverpool e Ruben Amorim per prendere il posto di Jurgen Klopp nella prossima stagione. Il 39enne allenatore portoghese deve tuttavia prima liberarsi dal contratto in essere con lo Sporting di Lisbona: c’è una clausola rescissoria, ma è enorme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà dura, durissima, per chi dovrà prendere il posto di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool nella prossima stagione. Dallo scorso 26 gennaio si sa che l'amatissimo tecnico tedesco lascerà Anfield per sua volontà: ha spiegato di essere "a corto di energie". Intanto sotto la sua guida i Reds stanno lottando all'ultimo respiro per vincere la Premier League: a 7 giornate dalla fine sono in testa con 71 punti assieme all'Arsenal, col Manchester City un punto dietro. Nelle scorse settimane sono stati fatti vari nomi per la successione di Klopp, oggi è uscito fuori il nome del prescelto: il 39enne portoghese Ruben Amorim, col quale – svela Sky Germania – sarebbe stato raggiunto un accordo verbale da mettere nero su bianco.

Jurgen Klopp è al passo d'addio col Liverpool

Amorim, al quarto anno sulla panchina dello Sporting di Lisbona, era stato inserito nel novero dei favoriti per andare al Liverpool da quando Xabi Alonso due settimane fa si era escluso dalla corsa, dichiarando che sarebbe rimasto al Bayer Leverkusen che sta conducendo alla strepitosa vittoria in Bundesliga. "Mi è stato detto che c'è un accordo verbale di principio con il Liverpool – ha scritto uno dei giornalisti di punta di Sky Germania per il mercato – Amorim vuole unirsi al Liverpool la prossima stagione e il Liverpool ha spinto per lui nelle ultime settimane".

"Può firmare un contratto fino al 2027, è confermato – ha continuato il giornalista, spiegando che c'è da risolvere prima necessariamente il contratto in essere col club biancoverde fino al 2026 – I negoziati finali con lo Sporting sono ancora in sospeso. Non è ancora un affare fatto, sono necessari ulteriori passaggi. L'accordo può ancora non arrivare a compimento. Il 39enne figurava anche nella lista del Bayern, ma la pista non è mai stata avanzata. Il Chelsea ha chiesto informazioni su di lui".

Fonti da Liverpool si sono affrettare a smentire, ma in questi casi è un classico, visto che Amorim è ancora impegnato con lo Sporting, con cui è in vetta al campionato portoghese con quattro punti di vantaggio (e una partita in meno) sul Benfica. Fatto sta alcuni bookmakers hanno sospeso le scommesse su Amorim dopo che questa mattina la quota è crollata, e ancora lo giocavano a fiumi a 1,20.

Il contratto del 39enne, che ha già vinto un campionato (oltre a due coppe nazionali e una supercoppa ) con lo Sporting, prevede una clausola rescissoria enorme, che dovrebbe essere pari a quasi 30 milioni di euro, ma da quanto è trapelato il Liverpool sta cercando di farla scendere a una decina di milioni. In ogni caso, i Reds non possono attendere troppo per scegliere l'erede di Klopp, in modo da poter programmare adeguatamente la prossima stagione.