Annuncio a sorpresa di Klopp, lascia il Liverpool a fine stagione: “Sono a corto di energie” L’intervista di Klopp ha sconvolto i tifosi del Liverpool: l’allenatore ha annunciato che lascerà la panchina alla fine della stagione, mettendo fine a un ciclo cominciato otto anni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nessuno si aspettava un annuncio del genere da parte di Jurgen Klopp, proprio nel mezzo della stagione. Seduto sullo sgabello, con il quartier generale del Liverpool che si scorge dalla finestra alle sua spalle, l'allenatore ha annunciato che al termine di questo campionato lascerà la squadra. Uno shock totale per i suoi tifosi che non si aspettavano di ricevere una notizia simile in questo momento.

Il tedesco ha voluto parlare in prima persona a tutti, mettendoci la faccia per spiegare la situazione per filo e per segno. Per questo la società ha deciso di non nascondere nulla e di pubblicare la notizia con una video-intervista di Klopp in cui con grande sincerità rende conto ai tifosi delle sue motivazioni. "Bene Jurgen, siamo qui perché devi dare un messaggio importante ai nostri tifosi", ha detto la voce fuori campo per introdurre le sue parole, mentre l'allenatore osservava in camera con il volto provato.

Poi ha preso fiato per dare la sua notizia: "Lascerò la squadra alla fine della stagione. Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta, ma ovviamente posso spiegare. O almeno provare a spiegarlo". Poche parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta: nessuno si aspettava la separazione e neanche l'annuncio dato alla fine di gennaio con tanti trofei che il Liverpool può ancora raggiungere.

Poi è stata la volta delle spiegazioni. Anche qui Klopp non si è nascosto e non ha usato giri di parole per dire a tutti le motivazioni di questa scelta, con la premessa dell'infinito amore che prova per il Liverpool e tutti i suoi tifosi: "Il fatto è che, come posso dirlo, sono a corto di energie. Adesso non ho problemi, ovviamente, lo sapevo già da tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo, ma ora sto assolutamente bene. So che non posso fare il lavoro ancora e ancora e ancora e ancora".

A fine stagione si chiuderà un'era per i Reds, un ciclo aperto otto anni fa e che li ha portati a vincere la prima Premier League della propria storia, la sesta Champions League, una League Cup, una FA Cup, una Community Shield e un Mondiale per club. Come regalo d'addio Klopp potrebbe riempire ancora la bacheca: il Liverpool è primo in campionato e sogna un altro titolo ed è ancora in corsa per le due coppe nazionali e per l'Europa League, un trofeo che l'allenatore non ha mai vinto in carriera.