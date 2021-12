Sergi Roberto mostra i segni dell’operazione: la cicatrice è impressionante Sergi Roberto, uno dei senatori del Barcellona, è stato costretto a finire sotto i ferri per rimediare ad un infortunio muscolare. La cicatrice è molto lunga.

A cura di Marco Beltrami

Quello che vedremo in campo nel 2022 sarà un Barcellona molto diverso da quello attuale. Il club ha intenzione di lavorare attivamente sul mercato, come confermano le indiscrezioni sul possibile arrivo di Ferran Torres, e Xavi inoltre conta di poter recuperare diversi giocatori infortunati, come Ansu Fati e Dembélé. C'è purtroppo però anche chi non potrà ancora offrire il suo prezioso contributo, a causa di un problema fisico che lo ha costretto a finire sotto i ferri, ovvero Sergi Roberto, uno dei senatori del gruppo.

Il nome dell'esterno spagnolo evoca sempre dolcissimi ricordi nella mente dei tifosi del Barcellona che non hanno mai dimenticato il suo gol decisivo nell'eccezionale remuntada di Champions contro il Psg. Purtroppo il 29enne in questa stagione è stato frenato da un fastidioso infortunio muscolare. Una tegola per Koeman prima e Xavi poi, alla luce dell'esperienza, della duttilità e della conoscenza dell'ambiente di Sergi Roberto costretto ai box da ottobre. Dopo un consulto si è optato per l'intervento chirurgico: l'esterno è stato operato dal dottor Lasse Lempainen per porre fine al problema al retto femorale della gamba destra.

L'operazione è stata effettuata due settimane fa, e solo nelle ultime ore Roberto ha potuto togliere i punti di sutura. Sui social il calciatore del Barcellona ha voluto mostrare a sorpresa, i segni lasciati dall'intervento, e la lunghissima cicatrice. Un'immagine molto cruda che è stata accompagnata da questa didascalia ironica sulle dimensioni della ferita: "Due settimane dopo l'intervento, sono stati rimossi 17 punti. La ferita sembra a posto. Non è piccola, vero?" .

E Sergi Roberto ora ha già iniziato il lento processo di recupero attraverso terapie specifiche. Quando potrà tornare in campo? In attesa di comunicazioni ufficiali, i media spagnoli hanno riportato delle indiscrezioni sulle possibile tempistiche per il rientro. La stagione ormai sembra compromessa, visto che si parla di almeno 4 mesi: se così fosse Sergi Roberto potrebbe dare una mano a Xavi nella fase finale del campionato, ovvero intorno ad aprile. Impossibile dunque ipotizzare ad una sua presenza in campo nel confronto valido per i sedicesimi di Europa League tra il Barcellona e il Napoli in programma a febbraio.