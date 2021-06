La Juventus vuole rompere gli indugi per Manuel Locatelli. Il mercato bianconero può ufficialmente partire con l'assalto al centrocampista del Sassuolo, che ben si sta disimpegnando agli Europei. Proprio le sue performance con la maglia della Nazionale a Euro 2020, hanno fatto drizzare le antenne di numerosi top club stranieri. Una situazione che però non preoccupa i bianconeri in vista della trattativa con i neroverdi, visto che Locatelli ha esternato il suo gradimento per la destinazione Juventus.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Manuel Locatelli. La Juventus è intenzionata a piazzare l'affondo per il centrocampista, molto gradito a Massimiliano Allegri che potrebbe affidargli le chiavi della sua squadra. L'incontro tra i dirigenti bianconeri e quelli del Sassuolo potrebbe andare in scena prima del fine settimana. Le posizioni sono note da tempo: il club emiliano chiede per Locatelli almeno 40 milioni, mentre la Juventus e intenzionata ad inserire nel discorso di mercato una contropartita gradita, come potrebbe essere il giovane difensore Dragusin che a quanto pare non dispiace all'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali. Il piano B potrebbe essere quello di proporre una soluzione senza contropartite, ma con pagamento dilazionato.

Quello che è certo è che il discorso sarà aperto anche se il diretto interessato è al momento focalizzato sugli Europei. La Juventus non vuole perdere tempo, e non sembra essere preoccupata su possibili nuovi exploit europei del giocatore, che potrebbero ulteriormente far aumentare le pretendenti o comportare un aumento di prezzo. Il motivo? Il gradimento del giocatore alla possibilità di giocare nella Juventus. Locatelli infatti sarebbe intrigato dalla prospettiva di restare in Italia e giocare nella Juventus, con Allegri che potrebbe anche affidargli le chiavi del centrocampo della nuova Juve. Una situazione che ovviamente è favorevole per la società torinese, che anche per questo non vuole perdere tempo. Tra il dire e il fare però bisognerà trovare la formula giusta con il Sassuolo, club che con la Juventus ha ottimi rapporti.