Rimonta Scudetto complicata per la Juventus, parola di Allegri: “La nostra corsa è sull’Atalanta” La Juventus si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia battendo 2-1 il Sassuolo: Allegri ha elogiato la sua squadra ma ha escluso i bianconeri dalla corsa per lo Scudetto.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia 2021-2022, dove affronterà la Fiorentina. I bianconeri hanno battuto il Sassuolo per 2-1, grazie ad una rete nei minuti finali di Dusan Vlahovic: la Vecchia Signora ha strappato il pass solo al 90′ ma la qualificazione è meritata per quello che ha messo in campo. Ai microfoni di Mediaset Massimiliano Allegri si è soffermato sulla prestazione della sua squadra e sui supplementari scampati: "C’era il rischio, abbiamo fatto un bel secondo tempo. Ci siamo un po’ addormentati dopo il loro gol, poi siamo tornati a far bene".

Parole d'elogio per Vlahovic, ma l'allenatore livornese ha parlato anche delle situazioni in cui il centravanti serbo deve migliorare: "Siamo contenti del suo acquisto, di quello di Zakaria, sono due ottimi giocatori che si sono integrati bene, all'interno di una squadra che veniva da un periodo buono: avevamo fatto dei risultati buoni, avevamo fatto un recupero in campionato. È un giocatore che ha delle caratteristiche che non avevamo, quindi siamo contenti di averlo. Deve migliorare perché deve essere più pulito nel gioco, deve attaccare un pochino meglio la profondità, ma questo fa parte del miglioramento di ogni giocatore".

Il tecnico bianconero si è soffermato, ancora una volta, sulla prestazione di Morata e a chi gli chiede se ha intenzione di utilizzarlo come Mandzukic risponde così: “Alvaro ha sempre giocato con una punta di riferimento. Di spalle non riesce ad esprimersi al massimo, stasera è entrato bene, così come gli altri. Il Sassuolo è una squadra con cui se giochi pulito fatichi.”

Infine Allegri ha escluso dalla lotta per lo Scudetto la sua squadra: “Ora siamo potenzialmente a 11 punti dall’Inter, noi dobbiamo fare la corsa sull’Atalanta. Le altre, per punteggio, in questo momento sono fuori dalla nostra portata".