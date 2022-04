Liverpool-Manchester United dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni Il recupero della 30a giornata di Premier League Liverpool-Manchester United si gioca stasera ad Anfield Road. L’incontro inizierà alle ore 21 e sarà trasmesso da Sky.

A cura di Alessio Morra

Liverpool-Manchester United è la partita più attesa della Premier League, anche quando una delle due squadre o entrambe non sono in lizza per il titolo. Liverpool-Manchester United è una sorta di ‘Derby d'Inghilterra', il corrispettivo inglese di Juventus-Inter. Il Liverpool è in piena lotta per il titolo, lo United deve cercare di chiudere decentemente una stagione che è stata fin qui disastrosa. I Red Devils si trovano anche in una strana situazione, perché dovessero fermare gli arci-rivali del Liverpool farebbero un favore ai ‘cugini' del Manchester City. L'incontro si disputerà stasera. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21 e sarà trasmesso in diretta da Sky.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester United. Klopp deve gestire risorse e turnover ma per un match così importante non ha alcuna intenzione di rinunciare ai pezzi pregiati, soprattutto in attacco (Mané, Firmino, Salah). Tra le fila dei Red Devils alle spalle di Cristiano Ronaldo dovrebbe esserci il terzetto formato da Sancho, Bruno Fernandes, Rashford

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Keita, Thiago Alcantara; Mané, Firmino, Salah. All.: Klopp.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All.: Rangnick.

Partita: Chelsea-Liverpool

Quando si gioca: domenica 2 gennaio 2022

Dove si gioca: Stamford Bridge, Londra

Orario: 15:00

Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Football

Diretta streaming: SkyGo, Now

Competizione: Premier League, 30a giornata

Dove vedere Liverpool-Manchester United in diretta TV

La Premier League è un'esclusiva Sky e anche la sfida di Anfield sarà trasmessa da Sky. Liverpool-Manchester United si potrà si vedere così sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Football). Telecronaca di Marianella e Marchegiani.

Liverpool-Manchester United, dove vederla in streaming

La partita tra le squadre guidate dagli allenatori tedeschi Klopp e Rangnick si potrà seguire anche in diretta streaming. Potranno farlo gli abbonati di Now e quelli di Sky, questi ultimi usando Sky Go.

A che ora si gioca

Nel meraviglioso Anfield Road il Liverpool e Manchester United scenderanno in campo stasera. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21. La gara di andata, disputata a Old Trafford, lo scorso ottobre, terminò con un fragoroso 5-0 per i Reds, Salah realizzò una tripletta.

Premier League, le probabili formazioni di Liverpool-Manchester United

Formazione tipo per il Liverpool, solita rivoluzione per lo United, che si affida naturalmente a Cristiano Ronaldo. Toccherà a van Dijk e Matip il compito di serrare i ranghi per chiudere ogni spazio a CR7. Quanto ai Red Devils, non hanno alternative alla vittoria per continuare a inseguire la quarta posizione e il piazzamento Champions.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Keita, Thiago Alcantara; Mané, Firmino, Salah. All: Klopp

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Matic, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Rangnick