L’Italia Under 21 vince ancora: tre punti d’oro contro la Norvegia nella corsa agli Europei L’Italia Under 21 vince ancora e batte 2-0 la Norvegia. Secondo successo consecutivo per gli Azzurrini nel girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Gol di Baldanzi e Pio Esposito.

A cura di Fabrizio Rinelli

Carmine Nunziata vince ancora con l'Italia Under 21. Secondo successo consecutivo per gli Azzurrini che devono prendersi un posto ai prossimi Europei di categoria. Baldanzi e compagni sono ora secondi nel girone di qualificazione alle spalle della sola Irlanda in testa a punteggio pieno con 9 punti. Sono infatti 7 le lunghezze dell'Italia che dopo il successo contro la Turchia fa il bis anche con la Norvegia. Tanto rammarico solo per lo 0-0 di mezzo contro la modesta Lituania che ha fatto perdere 2 punti – sulla carta facili – all'Italia.

Il successo contro la Norvegia, che proprio negli ultimi Europei di categoria avevo fatto fuori l'Italia già nel girone con un gol di Botheim all'ultimo turno della fase a gironi, consente alla squadra di Nunziata di mettere il muso davanti superando in classifica proprio gli scandinavi. È stato proprio Baldanzi e poi Pio Esposito a confezionare il punteggio sul 2-0 definitivo che dallo stadio Druso di Bolzano vanno via con molta più consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità assolutamente mai messe in dubbio.

Nunziata aveva schierato la propria squadra con un modulo 4-3-2-1 con la presenza anche di Ruggeri in difesa dopo il caos con Nasti in settimana che ha portato all'allontanamento dal ritiro da parte dell'attaccante del Bari. L'Italia passa in vantaggio presto con il gol di Baldanzi, abile a vincere un rimpallo in area e battere il portiere di sinistro. Il primo tempo si conclude con il punteggio di 1-0 poi nella ripresa arriva anche la rete del definitivo raddoppio firmato da Pio Esposito con un bel piatto sinistro sull’assist di Baldanzi.

Lo stesso fantasista dell’Empoli è poi costretto a uscire per una botta alla caviglia. Nonostante questo gli Azzurrini hanno anche sfiorato il tris con Miretti nel finale che avrebbe reso ancora più rotondo il risultato. Le Nazionale che avanzeranno all'Europeo saranno sicuramene le nove vincitrici dei gruppi e poi le tre migliori seconde. L'Italia sembra avere ottime chance dopo aver mostrato ancora una volta di aver voltato pagina avendo avuto da Nunziata quella ventata di cambiamento che forse necessitava anche tra gli Azzurrini.