video suggerito

L’Italia a Coverciano con i “Fantastici cinque”: il piano motivazionale voluto da Spalletti Roberto Baggio con Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Giancarlo Antognoni e Gianni Rivera. Sono i ‘Fantastici Cinque’ numeri 10 fortemente voluti a Coverciano dal Ct Luciano Spalletti per dare una carica motivazionale ulteriore agli Azzurri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto Baggio con Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Giancarlo Antognoni e Gianni Rivera. Sono i ‘Fantastici Cinque' numeri 10 fortemente voluti dal Ct Luciano Spalletti per la sua Italia in vista degli Europei 2024. Il piano del tecnico toscano è quello di portare a Coverciano durante gli allenamenti degli azzurri questi campioni per "spingerli a elevare la prestazione". Era stato questo il monito dello stesso Spalletti che aveva dunque varato una sorta di piano motivazionale per la sua Nazionale in vista di questo importante appuntamento in Germania.

Roberto Baggio tra i più giovani: ad ascoltarlo Calafiori, Fagioli e Ricci.

Del Piero a Coverciano sta già frequentando il Master UEFA Pro per ottenere la massima abilitazione da allenatore, mentre Baggio (dal 2010 al 2013) così come Rivera (dal 2013 al 2019) hanno avuto la carica di presidente del Settore Tecnico. Giancarlo Antognoni è invece l’attuale capodelegazione della Nazionale Under 21 mentre Totti è stato l’ambasciatore di UEFA Euro 2020. Ognuno conosce benissimo l'ambiente azzurro e la parola d'ordine per spingere l'Italia agli Europei è stata solo una: "Andare in campo e divertirsi, questo è il segreto".

Del Piero a pranzo con i calciatori dell'Italia.

Le parole di Del Piero e Totti alla Nazionale azzurra a Coverciano

Un concetto espresso un po' da tutti a partire da Francesco Totti che un po' scherza nel corso della chiacchierata a Coverciano: "Voi avete detto che ogni ragazzo qui deve prendere un pezzo di ognuno di noi… ma alla fine, se così fosse, chi corre? – poi ritorna serio -. Avete un grande allenatore e un grande staff, e potete scendere in campo per vincere, divertendovi”. Del Piero cavalca l'onda dell'ex capitano giallorosso: "È vero, c’è la pressione, ma avete una grandissima opportunità, che poi ricorderete col sorriso: vi confronterete con i più forti e non c’è niente di più bello che la sfida”. Tutti però hanno sottolineato l'importanza di seguire il Ct come ha spiegato proprio Totti: "Un grande allenatore, se lo seguiranno potremo arrivare molto lontano".

Roberto Baggio spiega all'Italia quale sia il nemico più grande

Raccomandazioni doverose invece da parte di Rivera: “Essere qui è sempre un impegno”. Mentre Antognoni cerca di dispensare consigli utili: “Andate in campo tranquilli”. Poi la parola la prende Roberto Baggio e guardando la platea dei giocatori spiega: “Il nemico più grande è la responsabilità, quando si indossa questa maglia: o la affrontiamo o perdiamo. Abbiate gioia di dare tutto quello che avete dentro”. I ‘Fantastici Cinque' si sono poi intrattenuti a pranzo con i calciatore della Nazionale italiana per discutere, confrontarsi, parlare e dare qualsiasi tipo di consiglio in vista di un impegno che l'Italia vuole onorare al massimo arrivando a questo appuntamento anche con la Palma di campione d'Europa in carica.