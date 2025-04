video suggerito

Stramaccioni incensa Conceiçao, ha messo a nudo il problema dell’Inter: “Le avversarie hanno capito” Per Andrea Stramaccioni il derby di Coppa Italia stravinto dal Milan è figlio delle scelte di Conceiçao: “Ha voluto insistere nelle sue idee malgrado acquisti milionari”. Un KO in cui il tecnico portoghese ha evidenziato la “falla” nel sistema Inzaghi: “Ora le avversarie hanno capito” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Stramaccioni ha individuato in Sergio Conceiçao il principale autore della vittoria del Milan nel derby contro l'Inter che è valsa per i rossoneri la finale di Coppa Italia. Non Reijnders o Pulisic e nemmeno Jovic, mattatore di serata: per l'ex tecnico nerazzurro e oggi stimato opinionista televisivo, il successo è frutto della perseveranza e coerenza dell'allenatore portoghese che ha insistito nelle sue idee malgrado gli investimenti importanti fatti dal club a gennaio. Ed è riuscito a mettere a nudo il vero problema dell'Inter, che tutte le avversarie che da ora in poi sfrutteranno.

Inter ingabbiata dal Milan, Stramaccioni: "Futuro da scrivere, può giocarsi ancora Champions e Campinato"

Jovic unica punta d'area di rigore, tre trequartisti e una difesa a quattro: per un 4-2-3-1 che in corso d'opera si è trasformato spesso in un più spietato 3-4-3 in cui ha ingabbiato l'Inter di Simone Inzaghi capace di reggere il confronto per 40 minuti. Per poi crollare prima di testa e poi di fisico con un pesantissimo 0-3 sulle spalle di cui si temono ripercussioni anche importanti. Sulle quali, Stramaccioni però non crede: "La stagione è ancora lunga anche se incredibilmente impegnativa" ha sottolineato alla Gazzetta, "ma il futuro è ancora tutto da scrivere, con l'Inter che ha ancora le qualità per giocarsi Champions e Scudetto".

Stramaccioni e il vero problema dell'Inter: "Ha abituato a concedere nei finali qualcosa"

Eppure il derby di semifinale ha evidenziato una "falla" nel sistema di Inzaghi che si è palesato in tutto il suo essere nel corso della partita di San Siro e che può mettere a serio rischio l'Inter per i prossimi impegni, con le avversarie che potranno sfruttare la debolezza. "A Bologna ha deciso un episodio al 92’, ieri è stata una brutta sconfitta: la squadra è calata molto nella ripresa, le sue avversarie adesso cominciano a mettere in preventivo che nei finali l'Inter possa fisiologicamente concedere qualcosa".

I meriti di Conceiçao, Stramaccioni: "Enorme merito, ha insistito malgrado acquisti milionari"

Per Stramaccioni, il merito principale passa dal tecnico Sergio Conceiçao. Il Milan bislacco in campionato, altalenante in Europa, si è dimostrato determinato nelle Coppe di un giorno o poco più. Dopo la Supercoppa vinta, ora la finale di Coppa Italia: in entrambe la "vittima sacrificale" è stata l'Inter, uscita dal quinto derby stagionale senza una vittoria e con tre sconfitte. "È oggettivo" sottolinea Stramaccioni alla rosea. "Il Milan ha caratteristiche individuali e di squadra che creano problemi a quest’Inter. Sono stati derby diversi per andamento e sviluppo, quello di ieri è stato vinto in maniera più netta e meritata".

Così, se i primi avevano il marchio di Fonseca, gli ultimi (ben più pesanti) hanno portato quello di Conceiçao che per Stramaccioni è il vero deus ex machina rossonera anti Inter: "Una vittoria figlia della caparbietà di Conceiçao, che ha voluto insistere su questo nuovo 3-4-3. Gli do il grandissimo merito per aver creduto e insistito su Jovic, nonostante il milionario acquisto di Gimenez. Lo ha promosso titolare, si è integrato alla perfezione in un cambio di sistema risultato vincente".