Acerbi e Scalvini infortunati, Spalletti aggiunge Gatti all’elenco dei pre-convocati per Euro 2024 Il c.t. ha perso per infortunio due dei trenta pre-convocati per Euro 2024. Dopo essere stato allertato, Federico Gatti è stato ufficialmente convocato a Coverciano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Dopo Francesco Acerbi è costretto a dare forfait per gli Europei anche Giorgio Scalvini, e per lui la beffa è enorme. Perché il difensore del'Atalanta si è infortunato nei minuti di finale di Atalanta-Fiorentina. Scalvini a casa e Federico Gatti che sbarca a Coverciano, dopo essere stato pre-allertato dal c.t. Spalletti. Lo juventino arriverà in ritira nella giornata di lunedì.

Spalletti perde due difensori e chiama Gatti in Nazionale

Acerbi sarebbe dovuto essere un titolare della Nazionale agli Europei di Germania. Ma è stato costretto a operarsi a causa della pubalgia. Scalvini in automatico era diventato uno dei candidati al posto da titolare, ma giocando l'ultima partita di campionato ha dovuto alzare, ahi lui, bandiera bianca, a causa della rottura del legamento crociato. Sfortuna enorme, per un infortunio arrivato senza contrasto. Spalletti ha convocato così ufficialmente Gatti, che quindi si aggrega al ritiro ed entra in lizza per un posto al sole. Ora i convocati sono 29 e di questi solo in tre torneranno a casa.

I pre-convocati di Spalletti per Euro 2024

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).