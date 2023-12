L’intervista impossibile di Chiellini a Donnarumma, conversazione surreale: “Giorgione!” Gigio Donnarumma e Giorgio Chiellini protagonisti di un’intervista surreale dopo il fischio finale dei match di Champions. Tutta colpa degli audio in ritardo e dei problemi di trasmissione.

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianluigi Donnarumma dopo la qualificazione agli ottavi di Champions con il PSG (che grazie al pari di Dortmund ha contribuito a relegare il Milan in Europa League) ha ritrovato Giorgio Chiellini nell'intervista ai microfoni di Sky. Il portiere e l'ormai ex difensore fresco di ritiro, si conoscono bene avendo condiviso la maglia azzurra e la vittoria degli ultimi campionati europei. Qualcosa però è andato storto durante il collegamento, e così ne è nato un siparietto particolare tra audio mancanti e ritardi.

L'estremo difensore al termine del pareggio prezioso in casa del Dortmund non si aspettava di trovare l'ex compagno in diretta TV. Grandi sorrisi e clima bellissimo quando i due si sono confrontati tra un sorriso e l'altro. Chiellini in particolare ha provato a ribadire la stima nei confronti di Gigio, rivelandogli i complimenti fatti in precedenza nei suoi confronti: "Ciao Gigio, oggi mi sono esposto in tuo favore e ribadisco le parole anche davanti a te". Molto soddisfatto ovviamente l'ex Milan che ha sottolineato: "Lo so Giorgione".

Poi però ecco l'inizio dei problemi audio con un possibile ritardo nella trasmissione. Se Chiellini si è zittito, Donnarumma lo ha incalzato: "Tutto bene? Ti sento, ti sento.. io ti sento. Giorgione!", salutandolo nuovamente. A quel punto l'ex difensore della Juventus ha provato a ricominciare: "Ripartiamo. Prima della partita ho tessuto le tue lodi nominandoti come miglior giocatore italiano e quello che mi sento di dirti è di avere equilibrio, di rischiare un po’ meno...". Proprio nel momento in cui sembrava poter dare consigli preziosi al suo collega, ecco il nuovo stop.

Donnarumma ha iniziato a gesticolare per segnalare la presenza di un problema, con l'inviato di Sky che è intervenuto: "C’è qualche problema di audio". È stato così l'addetto ai lavori a riportare le parole di apprezzamento da parte di Chiellini: "Giorgio si è espresso benissimo nei tuoi confronti, con grandi parole". Il portiere ha iniziato a controbattere "Come sempre Giorgione…", prima di lasciarsi andare ad un sorriso e zittirsi. Si è concretizzato qui il corto circuito, con Donarumma che probabilmente ha iniziato a sentire nelle orecchie le parole in ritardo dell'ex calciatore rimanendo in silenzio davanti ai microfoni. Inutile dunque andare avanti, con i due giocatori abbastanza in imbarazzo e spaesati.

Gigio ha poi comunque potuto completare il suo intervento dopo tanti problemi e rispondere a Chiello: "Ringrazio sempre Giorgione, è sempre molto bravo con me anche con le parole. È un amico, gli voglio bene e ho letto che ha dato l’addio al calcio. Gli faccio un in bocca al lupo per tutto. Oltre ad essere stato un grandissimo calciatore sei una persona straordinaria e un grande amico, poi abbiamo vissuto momenti indimenticabili insieme. Sono orgoglioso di essere parte della sua storia". E sugli ultimi errori: "Capitano, siamo umani ma l'importante è rialzare la testa e lavorare per farsi trovare sempre pronti".