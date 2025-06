video suggerito

Un uomo buca la sicurezza e dorme nell’hotel del Fluminense: la surreale situazione al Mondiale per Club Un uomo buca la sicurezza dell’hotel del Fluminense e si mette a dormire nella stanza di un calciatore: la surreale situazione al Mondiale per Club. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'insolita situazione ha disturbato ha il soggiorno del Fluminense al Mondiale per Club. Il club brasiliano è ospite a Columbia, nella Carolina del Sud, dove prepara le partite del torneo FIFA e ha vissuto un momento molto particolare nelle scorse ore: un uomo è riuscito a violare la sicurezza ed è entrato nell'hotel dove alloggia la squadra di Rio de Janeiro, mettendosi a dormire in una delle camere occupate dai giocatori.

A riportare la notizia è Globo Esporte, secondo cui l'uomo è entrato nella camera del difensore Ignacio e si è messo a dormire: il calciatore si è accorto della situazione quando stava rientrando e sua chiave magnetica non funzionava. Il fatto ha destato i sospetti subito e così lo staff tecnico ha richiesto l'intervento del personale di sicurezza.

Un uomo buca la sicurezza e dorme nell'hotel del Fluminense

Un uomo è riuscito a violare la sicurezza e ad entrare nell'hotel dove alloggiava il Fluminese, mettendosi a dormire in una delle camere occupate dai giocatori. Il difensore Ignacio ha scoperto la situazione al suo ritorno in hotel, quando ha notato che la sua chiave magnetica era bloccata e questo fatto ha destato i primi sospetti. Il giocatore ha contattato lo staff tecnico per segnalare il problema e subito è stato richiesto l'intervento del personale di sicurezza del Marriott Columbia Hotel.

All'arrivo in camera, il personale dell'hotel e gli addetti alla sicurezza hanno trovato un uomo che dormiva nel letto assegnato al giocatore: l'individuo è stato identificato ed è stato portato via dalle autorità locali, che hanno confermato come non vi fossero furti o danni all'interno della camera. In seguito all'incidente, il personale di sicurezza dell'hotel ha adottato ulteriori misure per impedire altri episodi simili in futuro: la polizia di Columbia ha avviato un'indagine per determinare come l'intruso sia riuscito a eludere le misure di sicurezza messe in atto sia dall'hotel che dagli organizzatori del torneo.

L'agenzia di stampa brasiliana ha contattato la squadra di Rio de Janeiro in merito all'incidente, ma il Fluminense ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni ufficiali. Anche la FIFA, da parte sua, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'accaduto.

Il Fluminense è primo nel girone F a 4 punti insieme al Borussia Dortmund: la squadra di Thiago Silva si gioca il primo posto contro il Mamelodi Sundowns nell'ultimo turno.