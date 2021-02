L'Inter batte la Lazio 3-1 sale a quota 50 punti e scavalca il Milan. La squadra nerazzurra ora è al primo posto e domenica prossima c'è il derby di Milano. Determinante è stato Romelu Lukaku autore di una doppietta e di un'azione da favola che ha permesso a Lautaro di realizzare il gol che ha chiuso l'incontro. Per la Lazio a segno Escalante.

Doppietta di Lukaku

Conte manda in campo anche Eriksen che forma un bel terzetto di centrocampisti puri con Barella e Brozovic. Sin dall'inizio si capisce che l'Inter ha una marcia in più. Al 22′ i nerazzurri passano in vantaggio. L'azione è splendida, Lautaro entra in area di rigore e viene steso da Hoedt. Rigore netto. Il VAR conferma la decisione di Fabbri. Lukaku insacca. La Lazio non è mai troppo pericolosa e nel finale di tempo trova il gol del 2-0, e anche in questo caso è determinante il VAR. Brozovic vince un duello con Leiva, il pallone rimbalza sul brasiliano e finisce dalle parti di Lukaku che si trovava in posizione irregolare ma dopo quel rimpallo era in posizione attiva. Da due passi il bomber non sbaglia, raddoppia e fa 300 gol in carriera.

Lukaku fenomenale e gol di Lautaro

La Lazio è più pimpante nel secondo tempo, ma non riesce a essere mai troppo pericolosa verso la porta di Handanovic ed anzi è determinante Parolo che evita il tris di Hakimi, che ha una chance enorme. Pochi minuti dopo accorcia le distanze la Lazio. Milinkovic-Savic batte una punizione dal limite dell'area di rigore che rimbalza su Escalante e diventa imparabile per Handanovic, che oggi è sceso in campo per la 500esima volta in Serie A. Ma l'equilibrio dura poco. Lukaku fa ciò che vuole, si trascina gli avversari, fa ciò che vuole e regala un pallone d'oro a Lautaro che non può sbagliare. Il 3-1 chiude la partita, il finale è di pura accademia.