VAR determinante nel posticipo della 22a giornata tra l'Inter e la Lazio, determinante sui gol di Lukaku, il primo lo ha realizzato su rigore per un fallo di Hoedt su Lautaro. Mentre un tocco di un calciatore laziale ha rimesso in gioco il centravanti che ha freddato Reina e ha firmato il gol del 2-0.

Il rigore di Inter-Lazio

Partita bella, veloce, anche se tattica sin dall'inizio. L'Inter in velocità si procura un calcio di rigore. Lukaku riceve da Eriksen e con velocità serve Lautaro che entra in area, l'attaccante è in vantaggio su Hoedt che prova l'intervento in scivolata, colpisce anche il pallone ma falcia prima il ‘Toro di Bahia Blanca'. Per Fabbri è rigore. Lo stesso difensore laziale protesta, come i compagni di squadra. Il VAR rivede l'intervento e conferma la decisione iniziale. Il rigore c'è. Dal dischetto Lukaku non sbaglia e porta in vantaggio la squadra di Conte.

Perché non è stato espulso Hoedt

Lautaro si stava involando verso la porta di Handanovic quando è stato steso da Hoedt, che è stato solamente ammonito da Fabbri. L'arbitro ha seguito il regolamento quando ha deciso di estrarre il cartellino giallo. A livello regolamentare i falli anche quelli da ultimo uomo non hanno tutti lo stesso valore. E in caso di fallo genuino, quello in cui il difendente colpisce l'avversario ma prova a recuperare il pallone, il regolamento prevede il cartellino giallo.

Il VAR convalida il 2-0 di Lukaku

Decisivo il VAR anche sul gol del raddoppio dell'Inter. Lukaku insacca da buona posizione. Il belga era in posizione irregolare, ma il pallone gli era stato passato involontariamente da un calciatore della Lazio che di fatto lo ha rimesso in gioco. Dunque fuorigioco assente e gol valido.