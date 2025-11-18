Calcio
L’Inghilterra ha vinto sempre ma ha un problema sorprendente: Bellingham. Tuchel lo ha preso di mira

Thomas Tuchel ha vinto tutte le partite di Qualificazioni ai Mondiali con l’Inghilterra. L’allenatore ha un problema inaspettato, rappresentato da Jude Bellingham: “Serve rispetto reciproco”.
A cura di Alessio Morra
Per Thomas Tuchel dovrebbe essere tutto rose e fiori. L‘Inghilterra è stata la prima squadra a qualificarsi per i Mondiali 2026, lo ha fatto con due turni (e un mese) d'anticipo, ha vinto tutte le partite e in quegli otto incontri non ha subito nemmeno un gol. Niente male per il tecnico tedesco che nei prossimi mesi avrà modo di prepara la sua squadra, ma pure per risolvere un problema totalmente inaspettato quello relativo a Jude Bellingham, che incredibilmente in questo momento è quasi un giocatore sopportato dal CT, che lo ha bacchettato pubblicamente.

Bellingham vs Tuchel

Se si pensa al percorso dell'Italia, che dopo aver mancato gli ultimi due Mondiali e che si appresta a disputare per la terza volta consecutiva i playoff, pensare che Bellingham sia un problema per l'Inghilterra è veramente incredibile. Forse Tuchel se l'è presa per quell'operazione alla spalla che ha tenuto fuori gioco per le prime partite di settembre il centrocampista, che invece di operarsi a fine campionato ha deciso di fermarsi dopo il Mondiale per Club.

L'Inghilterra ha vinto con e senza Bellingham

Nelle partite di ottobre, nonostante fosse disponibile, Jude Bellingham non è stato convocato. Prima di queste ultime due gare di qualificazioni, inutili per gli inglesi essendo già qualificati e testa di serie ai Mondiali, Tuchel ha parlato di Bellingham dicendo che lui, Kane e Foden insieme non possono giocare, altra cosa che fa pensare tanto agli appassionati italiani (magari avere quell'abbondanza). Bellingham con l'Albania ha giocato, è stato considerato uno dei migliori in campo, anche se la partita, manco a dirlo, è stata decisa da una doppietta di Harry Kane.

La rivincita di Thomas Tuchel: con lui l'Inghilterra ha riscritto già la storia delle qualificazioni

Bellingham prende male la sostituzione, Tuchel lo bacchetta

Il centrocampista del Real Madrid è stato sostituito e quel cambio non l'ha preso bene. Tuchel dopo la partita non ha sorvolato: "Jude deve rispettare la decisione. Se un compagno aspetta in panchina si accetta e si va avanti. Ciò che conta è il rispetto reciproco". L'armonia non c'è. Bellingham salirà a bordo e ai Mondiali ci andrà, ma è incredibile che uno dei calciatori più forti al mondo sia oggetto di discussioni

Calcio
