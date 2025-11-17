Harry Kane meglio di Pelè, vola a quota 78 gol con l’Inghilterra: “Semplicemente straordinario”

Harry Kane è meglio di Pelé. Quasi un insulto rivolto ad una delle icone assolute del mondo del calcio e dello sport, ma lo dicono i numeri. Che difficilmente mentono. E così, il bomber e capitano dell'Inghilterra, con l'ultima doppietta rifilata all'Albania nella gara di qualificazioni per i Mondiali 2026, ha superato O'Rei per reti realizzate con la propria selezione: Pelé si è fermato a quota 77, Kane ha preso il largo con 78 gol, confermandosi di gran lunga il miglior realizzatore della propria Nazionale: "Per dedizione, impegno, costanza e doti è semplicemente straordinario", il commento nel post partita da parte di Thomas Tuchel.

Inghilterra, doppio record per Tuchel e per Kane nell'ultima partita di qualificazione ai Mondiali

L'obiettivo era stato dichiarato sin dalla vigilia della trasferta di Tirana, poi tra il dire e il fare, il campo. L'Inghilterra ha impiegato oltre 70 minuti per trovare la via del successo, in una serata che ha poi festeggiato per un doppio record che ha esaltato i cuori britannici. Il 2-0 rifilato all'Albania ha consacrato lo "straniero" Thomas Tuchel nella storia dei Tre Leoni, primo CT a chiudere un percorso di qualificazione ai Mondiali, immacolato e senza subire alcun gol in 8 gare disputate. Un primato raggiunto proprio grazie al suo bomber di tutti i tempi, Harry Kane con la sua doppietta che gli ha garantito anche la soddisfazione personale di aver superato un mostro sacro del calcio internazionale, Pelè.

La doppietta di Harry Kane con l'Inghilterra all'Albania: superato in Nazionale anche Pelè

Con le sue reti numero 77 e 78 in Nazionale in una manciata di minuti, Harry Kane ha scavalcato Pelè per le reti siglate con le rispettive selezioni, stabilendo un nuovo primato che lo consacra sempre più bomber di ogni tempo d'Inghilterra (Wayne Rooney, secondo in questa speciale classifica, è sempre più lontano cementato a quota 53). Poco conta in quante partite Kane sia riuscito in questa impresa anche se, i numeri in questo caso, esaltano la bravura di Pelé capace di segnarne 77 in sole 92 presenze, mentre l'attaccante inglese ci ha impiegato 112 partite complessive. A dimostrazione di una ennesima stagione vissuta a suon di gol: già 25 in stagione in sole 18 uscite tra Bayern Monaco e Nazionale.

La consacrazione di Tuchel: "Per mentalità, dedizione, lavoro, soluzioni… semplicemente straordinario"

Le reti decisive per l'Inghilterra sono state esaltate dallo stesso Tuchel che nel post partita non ha perso occasione per elogiare il capitano della squadra: "Questa è la classica ciliegina sulla torta" ha detto il CT degli inglesi in conferenza stampa. "L'impegno di Harry in queste partite è sempre stato eccezionale. È molto dedito a tutto ciò che fa ed è la stessa cosa al Bayern Monaco. Ha una mentalità e una condizione fisica costantemente ai massimi livelli ed è per questo che segna un gol dopo l'altro per noi. Il modo in cui lavora, si dedica alla squadra anche nella fase difensiva, il fatto di riuscire sempre a trovare le soluzioni in attacco… semplicemente straordinario"