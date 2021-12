L’infortunio di Kjaer è grave: costretto ad operarsi per “riparare il danno” ai legamenti Confermati i timori sull’infortunio di Simon Kjaer che sarà costretto ad un lungo stop. Il difensore sarà costretto a finire sotto i ferri per i danni al legamento.

A cura di Marco Beltrami

I timori sull'infortunio di Simon Kjaer si sono rivelati fondati. L'infortunio rimediato dal difensore danese del Milan in occasione dell'ultima trasferta vittoriosa in casa del Genoa è grave. Purtroppo l'ex Palermo sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina il centrale: evidenziato un problema serio al ginocchio sinistro, con tanto di danno ai legamenti.

Non arrivano dunque buone notizie per l'esperto centrale reduce dalla soddisfazione di essersi classificato al 18° posto nella classifica del Pallone d'Oro. Una gioia che purtroppo è durata poco, visto che nella sfida infrasettimanale il ginocchio ha fatto crack di Marassi. La risonanza e le valutazioni degli esami strumentali hanno confermato la necessità di un intervento in artroscopia per riparare il danno legamentoso.

Solo grazie all'operazione sarà possibile capire nello specifico quanto è grave il danno, e dove è collocata la lesione precisamente. La prospettiva peggiore è se dovessero essere interessati sia il legamento crociato che quello collaterale. Se così fosse i tempi di recupero sarebbero lunghissimi. Al momento dunque non si possono fare valutazioni precise sul possibile rientro e bisognerà aspettare domani, quando Kjaer finirà sotto i ferri.

Leggi anche Kjaer esce in barella in Genoa-Milan: probabile distorsione al ginocchio

Il Milan è comunque in ansia e spera di non perdere per un periodo eccessivamente lungo (potrebbero nella migliore delle ipotesi essere necessari dei mesi) un calciatore che ha sfoderato un rendimento in crescendo, grazie al raggiungimento della maturità calcistica e professionale. Comunque i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati e per questo sono pronti a fare ricorso al mercato invernale per trovare delle alternative valide e colmare la lacuna nel reparto arretrato.