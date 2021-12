Kjaer esce in barella in Genoa-Milan: probabile distorsione al ginocchio Brutto infortunio per il difensore del Milan che esce dal campo in barella dopo tre minuti di Genoa-Milan. Problema al ginocchio per Kjaer.

A cura di Alessio Pediglieri

L'inizio di Genoa-Milan non sorride a Pioli che perde dopo soli tre minuti di gioco Simon Kjaer. Il difensore danese in un tentativo di recuperare palla a Cambiaso mette male il ginocchio e si infortuna. Subito i sanitari in campo e anche Stefano Pioli che va a controllare le condizioni del giocatore che non ce la fa a recuperare. Borsa del ghiaccio sul ginocchio sinistro e uscita in barella per Kjaer che viene subito sostituito da Gabbia. La prima diagnosi parla di trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro e nella giornata di domani verranno effettuati gli accertamenti del caso.

L'emergenza in casa Milan non accenna a fermarsi e così, nel giorno in cui Pioli può sorridere per il recupero di Tomori, è Simon Kjaer a rigettare nello sconforto il tecnico del Milan. Il difensore danese si fa male da solo nel tentativo in scivolata di recuperare un pallone. Il ginocchio viene messo sotto pressione ed è proprio questo il problema che sembra accusare Kjaer che resta a terra, subito soccorso dallo staff medico. Attimi di ansia e poi la comparsa della barella: Kjaer resta con le mani sul volto, dolorante mentre gli viene subito applicata la borsa del ghiaccio sul ginocchio sinistro.

Sul posto corre anche Stefano Pioli che si vuole rassicurare di persona sulle condizioni del proprio giocatore, mentre in panchina si scalda subito Gabbia che subentrerà qualche istante dopo per inserirsi nello scacchiere difensivo, al fianco di Tomori e a difesa di un altro rientrante, Mike Maignan, alla seconda presenza dopo l'operazione alla mano.

(in aggiornamento)