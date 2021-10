L’infortunio di Haaland è più grave del previsto: “È stata la sua ultima partita del 2021” L’infortunio di Erling Haaland sta preoccupando il Borussia Dortmund. L’attaccante norvegese si era fermato dopo la gara di Champions League persa dai tedeschi contro l’Ajax. Rose si era detto già molto preoccupato ma mai si sarebbe aspettato che lo stop del norvegese potesse rivelare queste insidie: “La sua ultima partita del 2021”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Erling Haaland potrebbe aver chiuso in anticipo il suo 2021. L'infortunio dell'attaccante norvegese potrebbe essere più grave del previsto. Il Borussia Dortmund in questo momento sta mantenendo massimo riservo sull'argomento ma la ‘Bild', in Germania, ha rivelato come il giocatore debba attendere ancora molto prima di entrare in campo. La Norvegia avrebbe anche già confermato la sua assenza per gli impegni con la nazionale nel mese di novembre e per questo cresce la preoccupazione attorno alle sue condizioni. Haaland si era infortunato nel match di Champions League perso con il pesante passivo di 4-0 dal Borussia Dortmund contro l'Ajax.

Il norvegese fu uno dei pochi a salvarsi nella serataccia dei gialloneri. Ma il suo stop è stata la vera mazzata per il tecnico Rose. "Ci mancherà Erling, per diverse settimane. Si è infortunato al flessore dell'anca" aveva dichiarato al termine della gara il tecnico del Borussia che aveva poi sottolineato cosa avesse di specifico l'attaccante: "Non sono un medico, non voglio fare supposizioni. Erling è infortunato, è la stessa coscia, ma colpita in un punto diverso – aveva sottolineato con preoccupazione l'allenatore – Erling era davvero giù perché si sentiva ancora molto bene. Non va bene per il ragazzo, non va bene per noi".

Ciò che è accaduto al giocatore sembrava potesse essere riconducibile al problema all'anca che il norvegese si trascinava già tempo e che lo avrebbe tenuto fuori dai campi di gioco fino a dicembre. E invece è stata proprio la ‘Bild' a rilevare come la lesione riportata dal giocatore si sia rivelata più grave del prestito. Preoccupazione massima quindi, per il Borussia Dortmund, soprattutto per i tempi di recupero.

Ad agitare le acque, ci ha pensato anche l‘ex attaccante del Francoforte Jan Aage Fjörtoft, amico intimo della famiglia Haaland, che alla TV norvegese ha detto: "Può darsi che la partita dell'Ajax (martedì scorso 0-4) possa essere l'ultima partita per lui in questa anno". Se le indiscrezioni venissero confermate, Haaland salterebbe diverse sfide cruciali: in primis la gara di ritorno con l'Ajax in Champions League (3 novembre) e in campionato il big match con il Bayern Monaco (4 dicembre).