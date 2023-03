L’infortunio di Chiesa fa tremare Allegri, resta in campo perché i cambi sono finiti: “Non ce la faccio” Allegri dà i primi aggiornamenti sulle condizioni di Chiesa, che è subentrato nella ripresa e s’è fatto male al ginocchio dopo un quarto d’ora: “Ha sentito un fastidio, è da valutare. Spero sia nulla di grave”.

Federico Chiesa ha stretto i denti ed è rimasto in campo perché i cambi erano finiti.

"Non ce la faccio", il labiale di Federico Chiesa gela il sangue nelle vene a Massimiliano Allegri. Gli slot per i cambi sono finiti (l'ex viola aveva preso il posto di Vlahovic), non può sostituirlo. Tira le punte dei piedi a sé, gesto che lascia pensare abbia un problema muscolare. Poi si tocca il ginocchio e quando gli spruzzano lo spray analgesico quasi si gela il sangue nelle vene al tecnico che nel corso del match era stato già costretto a rinunciare ad Alex Sandro.

Il labiale sembra una sentenza: "Non ce la faccio", dice guardando il massaggiatore. Ma quando l'ex viola arriva sulla linea laterale, il messaggio che gli viene recapitato è uno solo: deve resistere e stringere i denti, la Juve non può permettersi il lusso di giocare in dieci quando mancano una quindicina di minuti ancora e il risultato di 1-0 non dà assoluta tranquillità.

Il tecnico della Juventus commenta le condizioni del calciatore che s’è fatto male nella ripresa.

Chiesa resta in campo, anche camminando, oppure lascia la squadra in dieci nei minuti finali. Il calciatore non ha scelta ma dentro di sé si fa coraggio e resta in piedi nonostante la zoppia evidente. Esce affiancato dai membri dello staff medico, borbotta qualcosa poi rientra. Il pubblico dello Stadium gli tributa un'ovazione perché non molla e torna sul rettangolo verde ma è palese il disagio che prova. Può solo limitare i danni, quando gli passano la palla la gestisce da fermo.

La preoccupazione è tangibile: Chiesa è rientrato a gennaio scorso dopo un lungo stop per la rottura del crociato e ha faticato a trovare la migliore condizione, bloccato anche da qualche problema muscolare.

Allegri dà i primi aggiornamenti sulle condizioni di Chiesa

Quali sono le sue condizioni? Ne parla il tecnico che dà i primi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore. "Federico ha sentito un fastidio – ha spiegato Allegri a Sky -. Non so cosa abbia di preciso ma non credo sia niente di grave. Lo speriamo tutti. In ogni caso è da valutare. Abbiamo molti giocatori fuori, ma quelli che sono tornati hanno fatto bene".

L’esterno d’attacco mormora qualcosa, zoppica e sembra non farcela a stare in piedi.

Non è facile convivere con gli infortuni che aggiungono zavorra alle ambizioni di rimonta in campionato e sottraggono energie preziose anche nel cammino in Europa. "Abbiamo giocatori fuori e altri rientrati da poco – ha aggiunto Allegri -. Domenica abbiamo una partita difficile e importante (contro la Sampdoria, ndr) perché dopo andiamo a Milano contro l'Inter e negli scontri diretti può succedere di tutto".

Il tecnico trova una nota stonata nella vittoria con il Friburgo

Ultimo riferimento alla prestazione contro il Friburgo. Ci ha pensato Angel Di Maria a togliere le castagne dal fuoco ma rischia di non bastare. "Stasera abbiamo fatto una bella partita – ha concluso Allegri -, di grande intensità e buona tecnica. Rischiavamo di pareggiarla, fortunatamente il gol è stato annullato per fallo di mano, ma abbiamo sbagliato tante scelte di passaggio".