L’infortunio di Bastoni preoccupa l’Inter, immagini impietose: “È caduto male” L’Inter è preoccupata dopo l’infortunio di Alessandro Bastoni durante la gara di Coppa Italia contro la Roma. Le immagini sono impietose: “È caduto male”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi ha parlato al termine della gara vinta dalla sua Inter contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Il 2-0 ai giallorossi consente ai nerazzurri di essere la prima semifinalista della competizione in attesa delle altre tre gare che si giocheranno tra mercoledì e giovedì. Tutto perfetto, dato che la Roma ha calciato solo una volta in porta, se non fosse per quell'infortunio di Bastoni che ha forse rovinato la serata al tecnico piacentino. Una forte distorsione alla caviglia per il difensore scuola Atalanta nel corso di uno scontro di gioco con Zaniolo. L'immediata sostituzione ha preoccupato l'allenatore dell'Inter che nonostante non potesse avere il giocatore a disposizione per le prossime due giornate a causa della squalifica post derby, teme di poterlo perdere per lungo tempo.

Simone Inzaghi si affida alla professionalità dei medici e a fine gara sottolinea proprio questo aspetto: "Speriamo che non sia niente di grave – ha detto – Purtroppo è ricaduto male e la dinamica è stata molto chiara". L'allenatore dell'Inter aggiunge: "I medici faranno gli esami del caso, speriamo di non perderlo per troppo tempo perché è veramente troppo importante per noi". Per ora c'è cauto ottimismo dato che si tratta di una distorsione facilmente guaribile, ma è chiaro che bisognerà aspettare l'esito degli esami di domani per sapere con certezza quali saranno i tempi di recupero di Bastoni.

Oltre all'argomento Bastoni, Simone Inzaghi ha poi parlato della squadra in generale complimentandosi per il carattere mostrato: "Abbiamo tenuto il campo benissimo e meritato questa semifinale – ha aggiunto – Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché giocare una partita così di personalità a due giorni e mezzo dalla battuta d'arresto nel derby non era facile".

Oltre ai complimenti a Perisic di cui si è detto molto contento, l'allenatore nerazzurro avverte comunque la sua squadra a prestare attenzione in alcuni frangenti di gara: "Comandare il gioco non è semplice, noi lo facciamo quasi sempre, ma poi ci sono gli avversari, che si chiamano Roma, Milan, Napoli, Liverpool… Bisogna tenere conto che ci sono momenti in cui soffrire".