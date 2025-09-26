L’influencer che era in Italia con Lamine Yamal: “Non è normale. A 17 anni in barca con 10 ragazze”

La vita extra calcistica di Lamine Yamal torna a far discutere dopo la scorsa estate dove era stato protagonista della cronaca rosa con le sue vacanze in compagnia di ragazze diverse. La discussa festa di compleanno per i 18 anni ha sollevato le polemiche, ma adesso il giocatore è di nuovo al centro dell'attenzione dopo le dichiarazioni dell'influencer che era con lui nei giorni trascorsi in Italia: si tratta di Fati Vazquez, creator digitale di 30 anni che è stata paparazzata con lui quando era ancora minorenne.

Ospite del podcast "En todas las salsas" ha raccontato tutto ciò che è accaduto nel corso dell'estate, rivelando anche dei dettagli sulla vita del giovane spagnolo che fanno storcere il naso ai tifosi, preoccupati per la sua condotta fuori dal campo. La donna non lo descrive come un professionista ma solleva delle questioni che lo mettono in cattiva luce, soprattutto se paragonato agli altri calciatori della sua età che conducono uno stile di vita molto diverso.

Fati Vazquez solleva polemiche su Lamine Yamal

La discussa festa dei suoi 18 anni ha fatto parlare a lungo, soprattutto perché avrebbe assunto persone affette da nanismo come intrattenitori. In Spagna tutti sono insorti, ma poi l'inizio del campionato e la nomina al Pallone d'Oro hanno fatto restringere lo sguardo soltanto al campo ignorando per un momento tutto il resto. Ma ci hanno pensato le rivelazioni di Fati Vazquez a riaprire tutto: l'influencer ha 12 anni più di lui e in estate, quando Lamine Yamal era ancora minorenne, lo ha raggiunto in Italia per trascorrere insieme qualche giorno di vacanza dove ha avuto modo di conoscerlo meglio.

La donna ha sollevato questioni preoccupanti, legate soprattutto alle persone che dovrebbero guidarlo in una fase delicata della sua vita: "Lamine Yamal non è così umile. Sono uscita con lui e non credo che sia stato ben consigliato. Ho incontrato la sua cerchia ristretta e, a giudicare dal modo in cui lo stanno guidando, non credo che lo stiano consigliando adeguatamente o che stia prendendo le decisioni giuste. Non credo sia normale fare quelle cose alla sua età, oltre al fatto che a 17 anni andava già in discoteca, alle feste, o che a 17 anni ha portato 10 ragazze su una barca a Ibiza. L'agente di Lamine tiene un calendario per lui, organizzando le sue giornate con le ragazze con cui esce. Lamine ha un calendario di ragazze".

L'influencer fa il confronto tra le vita di Lamine Yamal e quella degli altri calciatori di altissimo profilo della sua età che si comportano in modo completamente diverso. Fa l'esempio del compagno di squadra Cubarsì, anche lui giovanissimo talento del Barcellona, che cerca di tenersi lontano da ogni gossip e da tutte le cose che potrebbero danneggiare la sua immagine: "Pau Cubarsí ha la stessa età di Lamine Yamal. Quando hanno compiuto 18 anni, si vedevano le foto: Lamine Yamal ha fatto una festa enorme, mentre Pau Cubarsí ha festeggiato solo con una torta a casa… Capisci cosa intendo?".