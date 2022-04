L’esultanza di Cristiano Ronaldo è commovente: sguardo verso il cielo, verso il suo angioletto Non era il solito CR7. Non ha festeggiato alla sua maniera. Non c’è stato alcun salto in alto con avvitamento finale accompagnato dall’iconico urlo “siiiiuuuu”. Non era il caso. Non se la sentiva dopo il grave lutto che lo ha colpito.

L’esultanza commossa di Cristiano Ronaldo dopo la rete segnata contro l’Arsenal.

Emozioni forti. Cuore in subbuglio. Animo ancora scosso. Cristiano Ronaldo è in campo per la prima volta dopo il grave lutto che ha colpito lui e Georgina Rodriguez: uno dei due gemelli dati alla luce dalla compagna è morto dopo il parto. E quando, dopo aver fatto gol all'Arsenal, ha esibito un'esultanza contenuta e scandita da un gesto in particolare: ha alzato lo sguardo e un dito verso il cielo. Lassù, da qualche parte, deve esserci l'anima bella e candida del piccoletto che non ce l'ha fatta.

Non era il solito CR7. Non ha festeggiato alla sua maniera. Non c'è stato alcun salto in alto con avvitamento finale accompagnato dall'iconico urlo "siiiiuuuu". Non era il caso. Non se la sentiva. Dopo quanto accaduto, tutto il resto passa in secondo piano anche se sei uno dei più forti calciatori al mondo e hai infranto record su record. La rete del 2-1 contro i Gunners è la centesima in Premier League ma quel senso di profonda tristezza che ha dentro di sé, almeno per un po', avrà il sopravvento su tutto.

La dedica speciale di Cristiano Ronaldo dopo il gol segnato contro l’Arsenal.

A Liverpool non andò in campo. Come avrebbe potuto? La morte e le tragedie della vita ci rendono tutti uguali: il dolore ti scava dentro e basta, non importa quanti soldi abbia. Fa male e ti scuote fin dentro. Il campione portoghese comunicò la straziante notizia e fece l'unica cosa che avesse senso fare: restare accanto alla compagna e alla famiglia, circondato dagli affetti più sinceri e cari in quel momento durissimo. Ad Anfield Road gli tributarono un lungo applauso, lo fecero al minuto numero sette (come il suo tradizionale numero di maglia) intonando una canzone e un omaggio bellissimi: You'll never walk alone, non camminerai mai solo, il coro scandito a squarciagola dei tifosi del Reds per una volta è stato intonato a beneficio di un avversario. Ed è stato molto toccante.

