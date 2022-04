Il messaggio di Cristiano Ronaldo ai tifosi del Liverpool: “Grazie, Anfield. Non lo dimenticherò mai” La morte di uno dei gemelli dati alla luce da Georgina Rodriguez è stata devastante per Cristiano Ronaldo e la compagna. CR7 ha voluto dedicare un messaggio speciale di ringraziamento ai tifosi del Liverpool per il bel gesto durante la gara con il Manchester United.

Cristiano Ronaldo ha ringraziato personalmente il Liverpool e i suoi tifosi per il bellissimo coro che gli hanno dedicato durante la partita contro il Manchester United.

Quando ad Anfield Road è scattato il settimo minuto del match contro il Manchester United tutto lo stadio s'è alzato, ha battuto le mani e intonato il coro iconico dei Reds, You'll never walk alone. Non camminerai mai solo per una volta era dedicato a un avversario, aveva un valore e un incoraggiamento speciali: era rivolto a Cristiano Ronaldo che martedì sera a Liverpool non era in campo a causa di un grave lutto. Era stato lui stesso ad annunciarlo con una nota straziante: uno dei gemelli dati alla luce dalla compagna, Georgina Rodriguez, era morto dopo il parto. Il maschietto non è sopravvissuto ma la femminuccia ce l'ha fatta: "È in forze e in piena salute, ci insegnerà l'amore", si lasciò sfuggire Katia, la sorella di CR7.

"Sei il nostro angelo, ti ameremo per sempre", è stato uno dei passaggi più toccanti di quelle poche righe cariche di profonda tristezza. Una notizia dolorosa, commovente, di quelle che nessun giocatore vorrebbe mai dare perché la sofferenza provocata dalla perdita di un figlio è devastante. "Il vostro dolore è il nostro dolore", è intorno a questa frase che s'è stretta la vasta community che ruota intorno al campione portoghese e alla sua famiglia: compagni squadra, calciatori ed ex giocatori, opinionisti tv… impossibile restare insensibili dinanzi a tragedie del genere che ti strappano il cuore.

L’applauso dei tifosi del Liverpool dedicato a Cristiano Ronaldo e alla compagna Georgina.

Ecco perché i sostenitori dei Reds non hanno avuto remore per riservare l'omaggio al cinque volte Pallone d'Oro. Il calcio non c'entra (più) niente, il rispetto per l'uomo e per i suoi sentimenti non hanno divisa né bandiera. Restare umani è (e dovrebbe essere) atteggiamento universale che prescinde da tutto. Perché proprio la standing ovation al minuto numero sette? Facile facile capire il senso della scelta: è il numero simbolo di Cristiano Ronaldo che lo indossa anche a Old Trafford, divenuto un brand riconosciuto in tutto il mondo accanto alla sigla che reca le iniziali del suo nome.

Mancava solo lui, CR7. La famiglia aveva già espresso ringraziamenti per quel gesto bellissimo, l'ex stella di Real Madrid e Juventus ha voluto farlo anche personalmente condividendo sui social la clip che mostra l'ovazione del pubblico mentre in sottofondo, oltre ai cori, si sente la voce del telecronista che racconta l'atmosfera da brividi di Anfield. "Un mondo… Uno sport… Una famiglia globale… Grazie, Anfield – si legge nel testo a corredo del video di quel momento emozionante -. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione".