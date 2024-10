video suggerito

L'esultanza di Castellanos durante Lazio-Nizza di Europa League: quel gesto ha un significato speciale Taty Castellanos ha spiegato la sua esultanza dopo i gol segnati in Lazio-Nizza di Europa League. L'attaccante biancoceleste ha spiegato che quel gesto era per festeggiare il compleanno del suo cane.

A cura di Fabrizio Rinelli

Taty Castellanos è stato il grande protagonista del secondo turno di Europa League. L'attaccante argentino ha trascinato la Lazio alla vittoria contro il Nizza con una super doppietta. Al centravanti biancoceleste va anche il merito di essersi procurato il rigore del definitivo 4-1 messo a segno poi da Zaccagni. Specie dopo il primo gol messo a segno grazie a un assist al bacio di Pedro, Castellanos si è esibito in un cucchiaio fantastico che non ha lasciato scampo al portiere dei francesi. Ciò che ha sorpreso tutti però è stata anche l'esultanza, insolita per lui.

Castellanos è stato infatti osannato dai propri compagni di squadra che l'hanno letteralmente travolto dopo quel gol del momentaneo 2-0 biancoceleste. Ebbene è in quel momento che ‘El Taty' mostra a tutti la sua strana esultanza. L'argentino mette il dito indice delle due mani ai lati della sua testa, come se fosse un torero o qualcosa del genere. Nulla di tutto ciò però come spiegato dallo stesso Castellanos al termine della partita quando gli hanno chiesto il significato di quel gesto. L'argentino risponde subito: "Era per il mio cane".

L'esultanza di Castellanos dopo il primo gol realizzato contro il Nizza.

Castellanos, che ieri aveva compiuto 26 anni, festeggia il compleanno lo stesso giorno del suo cane. È questo che ha spiegato a Sky al triplice fischio della partita. "Quell'esultanza era per il mio cane, era il suo compleanno – ha spiegato l'attaccante biancoceleste dopo la sua performance da applausi -. Ho esultato così, la mia ragazza mi ha detto di festeggiarlo in questo modo. In questo giorno infatti lui compie 2 anni e io 26″. Insomma, non un gesto scontato ma nei confronti del miglior amico dell'uomo che Castellanos ha voluto omaggiare al meglio.

Le parole di Castellanos che spiega cosa sia cambiato con Baroni

Esultanza a parte, la partita di Castellanos è stata a dir poco perfetta. Dopo la partenza di Immobile l'argentino sembra essersi sbloccato anche se per lui non è proprio così: "La presenza di Immobile non è stata ingombrante, ma essere attaccante della Lazio è una responsabilità importante – spiega -. Devo continuare a lavorare per fare gol e ritrovare ulteriore fiducia". Insomma, il segreto è il lavoro ma anche un gruppo forte creato da Baroni: "Con lui attacchiamo e giochiamo molto bene, questo è molto importante per tutti noi".