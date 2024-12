video suggerito

L’espulsione di Touré col Var condiziona l’Udinese, il Genoa vince con un gol di Pinamonti I liguri vincono 0-2 la partita delle 12:30 giocata in Friuli grazie al gol di Pinamonti e all’autorete di Giannetti propiziata da un’incursione di Zanoli. Sul match ha pesato l’inferiorità numerica dei padroni di casa, in dieci dal 4° minuto per un’ingenuità del difensore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chissà come sarebbe andata Udinese–Genoa se i friulani non fossero stati costretti ad affrontare tutto il match contro i liguri in inferiorità numerica. È finito 0-2 per il Grifone che pesca una vittoria pesante in chiave salvezza nella gara domenicale delle 12:30. Pinamonti sigla il vantaggio nel primo tempo, Zanoli propizia l'autorete di Giannetti che chiude nella fase cruciale della ripresa approfittando dei varchi lasciati dai bianconeri alla ricerca del pareggio. Successo che ha gli effetti di un tonico corroborante per la squadra di Patrick Vieira che adesso si ritrova a 14 punti, +3 sul Como terzultimo che sabato non è andato oltre il pareggio col Monza.

Perché l'arbitro ha espulso Touré dell'Udinese col Var

L'episodio chiave dell'incontro, quello che mette la gara tutta in salita per i padroni di casa, avviene al 4° minuto della prima frazione e per i friulani è un'autentica mazzata. Il difensore dell'Udinese, Touré, si rende protagonista di un errore clamoroso: sbaglia un retro-passaggio al limite dell'area e, accortosi dell'intervento dell'avversario (Zanoli) pronto ad approfittare di quello svarione, lo contrasta in maniera tanto disperata quanto maldestra nel tentativo di porre rimedio a quella situazione. Cosa ha fatto? Ha allargato il braccio e colpito al volto l'esterno genoano.

In un primo momento, il direttore di gara, Aureliano, ha lasciato correre valutando quell'incidente come una normale situazione di gioco ma, su segnalazione del Var, che gli ha suggerito di verificare quel frangente, è andato alla on-field-review: a quel punto non ha avuto alcun dubbio, ha estratto il cartellino rosso ed espulso il centrale dell'Udinese concedendo anche una punizione dal limite agli ospiti.

I gol di Pinamonti e l'autorete di Giannetti rilanciano il Grifone

Il Genoa ha segnato le reti decisive una per tempo. La prima è arrivata al 13° ed è stata abbastanza rocambolesca: sul tiro dal limite di Badelj, c'è una deviazione di Thorsby in mezzo all'area, Pinamonti la mette dentro a pochi passi dalla porta. Nell'occasione c'è stato un lungo check al Var per decidere se l'ultimo tocco (prima di Pinamonti) è stato di Thorsby oppure di Ekkelenkamp, ma alla fine il gol è stato convalidato.

Dopo aver sfiorato il raddoppio con lo stesso Thorsby (Giannetti in scivolata salva in extremis), il gol dello 0-2 e della sicurezza si materializza nel secondo tempo grazie a un'azione dirompente di Zanoli: sulla destra brucia Ebosse ed entra in area poi cerca di metterla al centro trovando la deviazione sfortunata di Giannetti.