Arsenal sempre più in caduta libera. La squadra di Mikel Arteta è stata eliminata dalla Carabao Cup con un sonoro 4-1 dal Manchester City. I Gunners hanno provato a restare in partita con le unghie e con i denti ma la forza della squadra di Pep Guardiola, alla fine, ha avuto la meglio. I Citizens avevano sbloccato il match dell'Emirates Stadium molto velocemente con Gabriel Jesus, che aveva infilato di testa alle spalle del portiere avversario un cross dalla sinistra di Zinchenko. Pian piano l'Arsenal aveva reagito e poco dopo la mezz'ora Alexandre Lacazette aveva rimesso in equilibrio il match da pochi passi con una testata forte e precisa.

Una buona dose di sfortuna si è abbattuta sul club londinese tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa: Arteta prima ha dovuto rinunciare a Gabriel Martinelli per infortunio e poi ha visto Riyad Mahrez siglare il punto del vantaggio del Manchester City dopo una papera clamorosa del portiere Alex Runarsson. Su una punizione dal limite battuta dal numero 26 dei Citizens, l'estremo difensore islandese si è opposto in maniera maldestra alla conclusione mancina dell'ex Leicester e la palla è terminata in fondo al sacco nell'incredulità generale. Il classe 1995 nel primo tempo era stato autore di una super parata su Gabriel Jesus ma in quest'occasione ha sbagliato clamorosamente l'intervento e ha spianato la strada alla vittoria del City, che nel finale ha dilagato con Foden e Laporte.

L'Arsenal è stato eliminato dalla Carabao Cup e sui social è partita subito la polemica sulla mancata presenza in campo di Bernd Leno, il portiere titolare, per una partita così importante. Oltre al Manchester City, ieri si è qualificato per le semifinali anche il Brentford, squadra di Championship che ha battuto il Newcastle per 1-0; e oggi saranno di scena il Tottenham di José Mourinho sul campo dello Stoke City e ci sarà un gustosissimo e interessantissimo Everton-Manchester United.