Per la prima volta in 131 anni di storia il Brentford si qualifica per la semifinali di una delle coppe inglesi. Il club che milita in Championship (la Serie B) ha sconfitto nel primo dei quarti di finale il Newcastle, che a sorpresa ha perso 1-0. L'incontro è stato deciso da un gol di Joshua Dasilva. Le ‘Gazze' perdono una chance di arrivare quasi in fondo a una grande manifestazione, applausi enormi per il Brentford che ora cercherà un'altra impresa nel mese di gennaio quando si disputeranno le semifinali.

Brentford-Newcastle 1-0

Non ha un grande passato il Brentford, che ha sfiorato la promozione in Premier League lo scorso agosto, dopo una grande rimonta si qualificò per i playoff e perse la finale contro il Fulham dopo un clamoroso errore del suo portiere. Questa volta nessun errore e vittoria per 1-0, gol di Josh Dasilva, ragazzo angolano cresciuto nell'Arsenal. Il Newcastle forse paga anche i tanti contagi al Covid-19, che hanno prodotto il rinvio del match con l'Aston Villa.

Poker del Manchester City all'Arsenal

Prevedibile invece il risultato dell'altro quarto di finale giocato stasera. Il Manchester City senza troppi problemi si è sbarazzato dell'Arsenal, che è in grande crisi ed è invischiato in zona retrocessione. Guardiola ha rifilato una dura lezione all'ex vice Arteta, battuto 4-1. Gabriel Jesus, Mahrez, Foden e Laporte i marcatori per il City, inutile la marcatura di Lacazette. Gli altri quarti di finale della Carabao Cup, in programma mercoledì sera, sono Stoke City-Tottenham e Everton-Manchester United. Bella chance per Mourinho e Ancelotti, che vincendo potrebbero anche pescare il Brentford.